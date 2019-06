Migranti, se non interviene Ue barriere inevitabili

"L’Unione europea si svegli e faccia la sua parte per contrastare la rotta migratoria balcanica che trova come sfogo naturale il Friuli Venezia Giulia. Poi non si sdegni se i governi nazionali, lasciati soli, studiano soluzioni radicali come le grate metalliche con filo spinato lungo i tratti prescelti dalle rotte migratorie". Lo afferma in una nota Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Fvg.

“La nostra regione è geograficamente esposta ai flussi migratori via terra, e non possiamo permettere che, nell’inerzia dell’Europa, diventi la porta d'accesso per trafficanti di uomini che non si fanno scrupoli nello stipare persone nei camion per scaricarli appena oltre confine. L'allarme lanciato dal presidente Fedriga è legittimo e condivisibile: se i pattugliamenti non bastano il problema necessiterà soluzioni più forti e incisive”, conclude Savino.