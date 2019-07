Migranti e controllo ai confini, Fedriga fa il punto a Roma

Questa mattina, alle 8.30, è iniziata l’audizione del governatore Massimiliano Fedriga al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, a Palazzo San Macuto, a Roma. L’incontro rientra nell’ambito di un indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con particolare riferimento all’attualità dell’accordo nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.

Fedriga ha ribadito come la situazione del Fvg sia sempre stata diversa rispetto al resto del Paese. “Qui, infatti, non ci sono mai stati trasferimenti di migranti da altri Regioni a fronte dei massicci ingressi via terra”, ha sottolineato il governatore. “Fino allo scorso anno gli stranieri accolti erano 5mila. Dal 2018 è stato predisposto dal Viminale un aumento degli uomini delle forze dell’ordine al confine con la Slovenia. Questo ha permesso il rintracciamento di un maggior numero d’ingressi irregolari”.

Sull’intensificazione dei flussi lungo la rotta balcanica, “da tutti i Paesi – conferma Fedriga - arrivano segnali di un aumento. Particolare tensione in Bosnia Erzegovina, dove in diversi campi ci sono numeri consistenti, in particolare in quello in linea d’aria più vicino al confine con la Slovenia. Nella nostra regione, poi, si nota un deciso spostamento dal confine goriziano a quello triestino, complice anche il ‘trasloco’ della Commissione dal capoluogo isontino a quello giuliano”.

Fedriga ha ricordato l’arrivo di 40 unità in più dalla scorsa settimana per pattugliare la frontiera. Infine, sul fronte dell’accoglienza, il governatore ha sottolineato come ci siano delle situazioni peculiari, come quella di “un operatore monopolista a Trieste, che si occupa quasi unicamente della gestione dei migranti”.

Dopo il giro di domande, la parola è tornata a Fedriga, che ha iniziato le sue risposte in particolare sui numeri. “I 5mila migranti di cui parlavo non sono gli ingressi, ma sono gli stranieri regolari accolti nel periodo di governo del Pd. Noi li abbiamo ridotti a 4mila. A quanto mi risulta, non abbiamo ‘dublinanti’ dall’Austria”.

Sui porti e gli accordi internazionali, altro tema ‘caldo’, Fedriga specifica che “i porti sono pubblici, quindi i terreni non possono essere venduti, ma solo dati in concessione. Il Governo ungherese, invece, ha acquistato regolarmente un’area di proprietà di una società privata e noi lo ringraziamo perché si farà carico di un’importante bonifica. A Budapest non abbiamo chiesto di accogliere migranti, perché dobbiamo ricordare che troppo spesso l’Europa ha lasciato soli i Paesi di confine dell’Ue”.

“Non ho mai parlato di un muro di 230 chilometri”, ha poi detto Fedriga, “ma al massimo di una barriera fisica nell’area in questo momento sensibile, ovvero quella di 30 chilometri nella zona di Trieste. Ricordo, poi, che ci sono già Paesi come l’Austria o la Francia che hanno sospeso Schengen”.

“Con la Slovenia c’è una grande collaborazione: non sono scontate le riammissioni che puntualmente vengono fatte o l’aumento del personale a presidio del confine", continua Fedriga. "Il successo di questo aumento dei controlli non serve solo a fermare gli irregolari, ma anche i trafficanti degli esseri umani, che sono stati favoriti, in questi anni, da una politica delle frontiere aperte senza se e senza ma”, ha concluso il governatore.

Al termine della seduta, il presidente del Comitato ha sottilineato l'intenzione, dopo Ventimiglia e Lampedusa, di visitare anche il Fvg, per verificare personalmente la situazione.