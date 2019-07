Milano Linate, collegamento fondamentale per Trieste

“Quello con Milano Linate è un collegamento fondamentale per Trieste e per una larga area del Friuli Venezia Giulia, abbiamo combattuto duramente e investito in passato per assicurare relazioni efficienti tra la città di Generali e Fincantieri e la capitale economica del Paese. Se necessario ricominceremo la lotta, spero che il presidente Fedriga si sia già attivato con il Governo per evitare il taglio di cui si apprende in questi giorni”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd) a proposito delle anticipazioni riguardo il “Piano industriale definitivo” elaborato da FS e Delta Airlines per la Nuova Alitalia, che prevede la “razionalizzazione” delle “rotte altamente non profittevoli” per lo scalo di Milano Linate, tra cui vi è Trieste.

Per Serracchiani “sarebbe un colpo perdere il volo Trieste-Milano, soprattutto dopo gli investimenti fatti dalla Regione sul nuovo aeroporto di Ronchi e mentre si sta avviando un vigoroso cambio di passo determinato dall'ingresso di un socio industriale. Occorre che il Governo e in particolare Di Maio sia coerente con quanto dice e segua realmente il piano industriale di Alitalia: non ci sono solo le politiche turistiche da orientare ma anche – puntualizza - un traffico business con alto valore aggiunto da preservare”