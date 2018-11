Montagna: gioco di squadra tra Regione, Comuni e operatori economici

Una platea, composta da amministratori locali, operatori economici e rappresentanti dell'associazionismo, che ha risposto in maniera propositiva all'invito degli Stati Generali della Montagna con una serie di interventi a commento del manifesto presentato oggi a Tolmezzo dal governatore Massimiliano Fedriga.



Parole di soddisfazione per l'occasione offerta da questa due giorni dedicata alle aree montane del Friuli Venezia Giulia sono state pronunciate dal sindaco di Montereale Valcellina, Igor Alzetta, il quale ha accolto con particolare favore l'attribuzione della delega alla Montagna all'assessore Stefano Zannier, definendolo "un uomo del territorio con il quale c'è già un ottimo rapporto".



Entrando poi nelle questioni amministrative, Alzetta ha posto il tema degli sghiamenti, configurandolo come un problema dell'intera Valcellina. "Su questa specifica questione - ha detto Alzetta - chiedo alle direzioni regionali competenti un'azione congiunta e univoca".



Da parte sua, Monsignor Angelo Zanello, dell'Arcidiocesi di Udine e parroco di Illegio, ha rimarcato il tema della denatalità, sottolineando come qualsiasi politica per la montagna e il suo ripopolamento non possa avere successo senza un cambiamento culturale che rimetta al centro il valore della famiglia.



"È positivo - ha detto il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo - che si stia cercando di fare un gioco di squadra in cui dialogano e collaborano insieme Regione, Comuni e operatori economici". Nel disegnare una visione strategica per l'area montana, Brollo, relativamente al problema demografico, ha affermato che non ci si deve limitare a prefigurare un obiettivo di tipo "difensivo" improntato al mantenimento della situazione attuale, ma bisogna puntare ad attrarre le persone a vivere in montagna "creando e offrendo loro opportunità occupazionali".