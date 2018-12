Moretti segretario provinciale PD a Gorizia, partito sia presente tra la gente

“Serve un partito unito e riconoscibile, che torni a parlare alle persone e sappia dialogare con le altre formazioni politiche. Il Pd dell'Isontino ha dato prova di volere questo nuovo inizio.” Lo ha affermato Diego Moretti, che da sabato è il nuovo segretario provinciale del Pd di Gorizia, dopo che lo scorso sabato l'assemblea provinciale del partito ha formalizzato l'assunzione della carica.

“La presenza di Open-Sinistra Fvg e dei Socialisti Italiani alla nostra assemblea ci ricorda da un lato che il Pd è il partito di riferimento nel centrosinistra, l'unico con cui è possibile dialogare sapendo che si trova ascolto. D'altro lato, noi dobbiamo essere pronti a riannodare i rapporti anche con altre appartenenze politiche e soprattutto con alcune parti della società. Le prossime scadenze elettorali infatti richiederanno un fortissimo impegno e servirà il concorso di tutte le forze moderate e del centrosinistra, per riuscire a creare un argine al centrodestra che oggi sta già depauperando l’Isontino. Sanità, Ater ed Enti locali sono solo l’inizio dei tentativi del centrodestra di cancellare l’ex provincia di Gorizia dalle mappe del Friuli-Venezia Giulia”.

Moretti ha espresso il suo “ringraziamento alla segreteria precedente, a Silvia Caruso, al precedente presidente dell’assemblea, Franco Perazza e a tutti coloro che si sono adoperati per l’unità di del nostro partito” e ha rivolto “vive congratulazioni ad Alessandro Zanella, nuovo presidente dell’assemblea provinciale”.

Il segretario regionale del Pd Cristiano Shaurli, presente alla riunione dell'assemblea provinciale isontina che ha proclamato segretario Diego Moretti, ha indicato che “con l'elezione di Diego Moretti a segretario di Gorizia si concludono i nostri congressi provinciali, all'insegna dall'unità e della concretezza”.

“Dopo Roberto Pascolat a Udine e Giorgio Zanin a Pordenone - ha aggiunto Shaurli - anche Moretti è la risposta a una precisa richiesta dei nostri iscritti: non perdere tempo in discussioni interne, trovare una sintesi unitaria e mettersi subito al lavoro. La priorità è costruire un'alternativa credibile a chi vuole smantellare la crescita, i diritti e l'Europa, nel Paese e nella nostra regione. Gorizia, l'Isontino, sono una parte essenziale del Friuli-Venezia Giulia, e non può essere preda dei calcoli interessati del centrodestra”.

“A Moretti, che conosciamo come uomo tenace e inclusivo, auguro di fare il buon lavoro che la sua terra merita”, ha concluso il segretario dem.