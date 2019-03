Mozione parlamentare per i risparmiatori traditi

Il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo in Commissione Lavoro, presenta una mozione parlamentare per rendere operativi i risarcimenti per le vittime dei crack finanziari, sollecitando il governo a non lasciare i risparmiatori in un limbo di incertezze.

“Vanno superati questi incomprensibili ritardi sui lavori per rendere effettivi gli indennizzi promessi con l’ultima legge di bilancio", spiega Rizzetto. "Ho presentato una mozione per rimediare alle criticità della disciplina del Fondo per gli indennizzi così come elaborata dall’esecutivo e che sta determinando una situazione di stallo immotivata. Ho chiesto l’istituzione di un tavolo presso il Ministero dell’economia tra le parti coinvolte per rendere subito effettivo un piano che prevede, tra l’altro: una dotazione iniziale del Fondo pari a 1,5 miliardi, da incrementare con le risorse dei fondi dormienti, per non incidere sulla fiscalità generale e sul deficit, un indennizzo del 100% di quanto perduto dai risparmiatori dando precedenza alle situazioni più critiche di chi versa in gravi condizioni economiche, l’accesso al Fondo attraverso la presentazione di un’istanza semplificata, validata da arbitro per le controversie finanziarie".

"Non consente più indugi la necessità di ripristinare la legalità violata da enti bancari, come Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Banca Etruria, pertanto chiedo al governo di impegnarsi a dare seguito alla mia mozione per una concreta politica di salvaguardia del risparmio e dei diritti dei consumatori. Ringrazio i colleghi che hanno firmato la proposta, a partire dal collega Marco Osnato (FdI) della Commissione Bilancio assieme agli altri del mio partito e i colleghi Sandra Savino e Roberto Novelli. Avevo preso un impegno di fronte alle persone che ho conosciuto in seno ad un incontro, firmando una proposta da portare avanti e lo voglio rispettare", Rizzetto.