Nas nei ristoranti etnici, estendere i controlli

Controlli a tappeto delle attività commerciali di proprietà di cittadini stranieri: ristoranti, minimarket, centri massaggi, negozi di giocattoli. A chiederlo è il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, commentando gli esiti delle verifiche dei Nas nei ristoranti etnici. “Il prezioso lavoro dei Carabinieri svolto nel mese di maggio non deve rimanere occasionale, ma diventare sistematico ed ampliare il raggio d'azione, per individuare ed eliminare queste zone franche in cui vengono spesso venduti prodotti e offerti servizi che violano le norme nazionali".

"C'è in ballo l'igiene e la salute pubblica, c'è in ballo il rispetto della legge: non si può continuare a tollerare chi ignora la legislazione italiana per trarre profitto, danneggiando le imprese locali che rispettano le regole e soprattutto mettendo a repentaglio la salute dei cittadini. Oltre ai ristoranti penso ai negozi di giochi che vendono prodotti pericolosi che troppo spesso finiscono nelle mani dei nostri bambini, ai minimarket che fioriscono magicamente a ogni angolo di strada, ai centri massaggi che in realtà nascondono forme di prostituzione. Tollerare significa essere complici, perciò auspico che i ministeri competenti avviino controlli continui e severi nei confronti di queste tipologie di attività commerciali", conclude Novelli.