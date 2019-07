Nasce il Comitato Udine pulita - no al porta a porta

Ricorso al Tar per danno erariale contro il "porta a porta" in partenza a Udine. Dopo la raccolta firme condotta dal Partito Democratico, proseguono le iniziative di chi si oppone alla raccolta differenziata spinta programmata dalla Giunta Fontanini, in accordo con Net.

Questa volta la richiesta di sospensione è stata presentata da 11 cittadini che, uniti in un comitato spontaneo - apolitico - denominato "Udine pulita - no porta a porta" hanno chiesto la sospensione degli effetti esecutivi delle delibera del 6 maggio 2019 che ha approvato il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti. Il comitato ieri ha notificato al Comune e alla Net il ricorso presentato contro la delibera impugnata.

"Delibera - precisano gli 11 residenti - affetta da vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, disparità di trattamento fra utenti residenti in aree diverse della città, difetto ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed irragionevolezza della scelta operata da parte della Pa".

Nella formulazione del ricorso sono stati, inoltre, sottolineati diversi elementi che possono essere fonte di danno erariale.