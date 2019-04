Nell'omnibus anche il rilancio della Nautica

Semplificazione nelle procedure autorizzative all’escavo, incentivi alla manutenzione dei porti turistici, promozione del settore, l’individuazione di un’unica struttura regionale interdisciplinare diretta all’accelerazione delle procedure. Per la prima volta la Regione affronta con una norma il rilancio del settore della Nautica da diporto che in Friuli Venezia Giulia conta qualcosa come 4 mila addetti e 15 mila ormeggi (dopo la Liguria e la Toscana, il Friuli Venezia Giulia è la Regione con il maggior numero di ormeggi per chilometro di costa) per un settore che ha il più alto moltiplicatore in termini di posti di lavoro: un addetto direttamente impiegato in un porto turistico, ne conta sei nell’indotto. Con il voto arrivato nella notte alla proposta di legge “Omnibus” il consiglio regionale ha approvato anche l’introduzione nel disegno di legge dell’articolo 9 quater per una politica di potenziamento della nautica da diporto.

"Abbiamo voluto dare un chiaro segnale di attenzione agli operatori del settore chiamati a interagire con più soggetti", spiega il capogruppo di Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar, Mauro Di Bert proponente assieme agli altri consiglieri del gruppo Edy Morandini, Emanuele Zanon e Giuseppe Sibau di un emendamento che durante i lavori dell’aula ha trovato largo appoggio nel resto della maggioranza con l’apposizione della firma da parte di esponenti della Lega e dei capigruppo di Forza Italia e Fratelli d’Italia. "La Pdl 26 è nata come legge della semplificazione e uno snellimento delle procedure è ciò che abbiamo chiesto, prevedendo la creazione di un unico soggetto che sarà il raccordo fra l’amministrazione regionale e i gestori delle marine, dei porti turistici e dei cantieri, per tutte le procedure connesse alla loro attività di manutenzione ed escavo".

"Ma l’articolo introdotto nella legge regionale parla anche di finanziamento agevolato a favore delle attività di porti turistici, marina, dry marina o marina resort, finalizzati a interventi di rinnovo degli impianti e delle attrezzature, nonché per le attività promozionali del comparto. E di una rinnovata e potenziata collaborazione con Promoturismo Fvg per favorire la partecipazione degli operatori alle fiere dedicate. L’agenzia regionale del turismo procederà anche alla creazione di un elenco dei porti turistici dotati di particolari servizi eco sostenibili dedicati alla mobilità, al benessere e al tempo libero, come incentivo alla crescita della qualità e della competitività del sistema del diporto nautico in Friuli Venezia Giulia e alla realizzazione di un osservatorio permanente della nautica", conclude Di Bert.