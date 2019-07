Nessuna incompatibilità tra incarichi a Gomiero

"La nomina, per altro non ancora perfezionata, dell'attuale direttore generale di Promoturismo Fvg, Lucio Gomiero, anche al ruolo di amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere apre l'ipotesi di un'utile sinergia con ricadute positive per il Friuli Venezia Giulia, dato che non sussiste alcuna incompatibilità tra i due incarichi". Lo ha chiarito l'assessore alle Finanze e patrimonio, Barbara Zilli, rispondendo in Consiglio regionale a un'interrogazione in materia del capogruppo del Pd Sergio Bolzonello.

Nello specifico l'assessore ha spiegato che "l'Agenzia PromoTurismo Fvg è un ente pubblico economico vigilato dall'amministrazione regionale e, in quanto tale, soggetto a precise disposizioni sia in materia di inconferibilità sia di incompatibilità delle cariche. Al contrario, Udine e Gorizia Fiere è una società per azioni con capitale prevalentemente pubblico alla quale non partecipa, neppure in misura residuale, la Regione che quindi non possiede nemmeno poteri di vigilanza e indirizzo, né interviene in sede di nomina degli organi societari. Questa distinzione è importante per evidenziare come la nomina quale Amministratore unico nella Spa non sia stata fatta dalla Regione".

L'assessore ha quindi ribadito che "sulla base dell'attuale quadro normativo non ci sono incompatibilità o inconferibilità per i due incarichi, tuttavia la Giunta, tenuto conto della sinergia in chiave turistica e promozionale che si può generare, sta valutando il proprio orientamento sull'argomento in considerazione dei possibili vantaggi per il Friuli Venezia Giulia".