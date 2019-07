Nominati i vicedirettori centrali e i direttori di Ente

In prossimità della scadenza dei contratti, prevista il primo agosto prossimo, prosegue il rinnovo del personale dirigente interno all'Amministrazione regionale. La Giunta ha pertanto approvato stamane, su proposta del governatore Massimiliano Fedriga, le delibere di nomina dei vicedirettori centrali Salvatore Campo (Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Immigrazione), Antonio Bravo (Attività Produttive), Gianni Mighetti (Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile), Alessandro Zacchigna (Finanze), Silvio Pitacco (Infrastrutture e Territorio), Ketty Segatti (Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia) e Cinzia Contento, Paolo Pischiutti, Fabio Samani e Gianna Zamaro (Salute, Politiche Sociali e Disabilità).

A questi, si aggiungono gli incarichi affidati a Stefano Patriarca, nuovo direttore generale di Ardiss (l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori), Anna Del Bianco, direttore generale Erpac (l'Ente regionale per il patrimonio culturale) e Francesco Miniussi, direttore generale dell'Ente per la tutela del patrimonio ittico (Etpi).

Analogamente ai direttori centrali, anche ai vice e ai direttori di Ente il mandato conferito è di 12 mesi.