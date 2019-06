Nuovo assessore a Udine, ma non sarà donna

L'undicesimo assessore del Comune di Udine, la cui nomina è attesa a giorni, doveva essere donna, invece grazie all'emendamento Fontanini, come è già stato denominato, sarà certamente un altro uomo. Le attuali quattro assessore donne dell'attuale giunta, quindi, dovranno fare squadra con sette assessori maschi. Se l'emendamento proposto, che sarà votato giovedì in Consiglio regionale, sarà approvato, permetterà infatti la modifica della legge regionale sulle quote di genere.



Questa sera, alle 19, in piazzetta del Lionello, davanti alla sede del Comune di Udine, si terrà un presidio contro l'emendamento Fontanini.



"Principi sacrosanti quali la paritàdigenere e le quoterosa vengono piegati per mere ragioni di opportunismo politico - spiega la consigliera di opposizione del Pd Monica Paviotti -. Il tutto per nascondere le tensioni interne alla maggioranza che dopo oltre un anno dalle elezioni è tutt’altro che compatta". Si tratta secondo la dem di una " mossa dettata dal maldestro tentativo di ricompattare la Giunta calpestando i diritti delle donne. Una mossa arrogante che rivela la scarsa considerazione del ruolo della donna nelle istituzioni, da parte della Lega e dei suoi alleati", conclude Paviotti.