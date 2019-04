Nuovo consorzio turistico di Arta Terme Benessere Alpino

“Non era possibile prescindere da una grande collaborazione fra pubblico e privato per realizzare un’iniziativa di grande successo che valorizza il turismo sul territorio della montagna grazie alla sinergia fra operatori turistici, l’amministrazione comunale di Arte Terme e il supporto della Regione FVG”.



A dichiararlo è il vicepresidente del Consiglio Regionale, Stefano Mazzolini, a margine di una serie di incontri a cui hanno partecipato anche l’assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, il Sindaco di Arta Terme Luigi Gonano, l'Amministratore Delegato di Terme del Friuli Venezia Giulia Dr. Salvatore Guarneri e la Presidente del Consorzio Turistico Chiara Gortani.



In particolare, Stefano Mazzolini afferma: “sono molto soddisfatto per la nascita di questo consorzio, uno strumento di promozione turistica della nostra Carnia, che procede di pari passo con le risorse economiche che stiamo mettendo a disposizione per l’ampliamento del demanio sciabile, ma anche per il completamento della ciclabile Austria/Slovenia/Grado e, soprattutto, Carnia/Tolmezzo/Arta”.



Dopo circa un anno dalla sua costituzione, il Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino ha messo in luce i primi risultati con l’obietto di promuovere e vendere offerte turistiche integrate che intercettano turisti “nuovi” rispetto ai target oggi già presenti nell'area. La Presidente del Consorzio è Chiara Gortani, direttrice dell'Hotel Gortani di Arta Terme, giovane imprenditrice che vuole dare, insieme ai suoi colleghi, una sferzata di novità e di entusiasmo al territorio.



A tal proposito, il sindaco Arta Terme commenta: “oggi sono veramente contento perché possiamo constatare che il nuovo Consorzio, in sinergia con gli Enti regionali preposti, potrà contribuire a portare quei risultati positivi sul nostro territorio che contribuiranno a valorizzarne le eccellenze e promuoverne le peculiarità”.



Non nasconde il proprio entusiasmo l’assessore regionale al turismo Sergio Bini, che aggiunge: “Quando sono gli stessi imprenditori ad affermare che per migliorare l’offerta turistica e soprattutto i servizi sono necessari investimenti privati, il sistema Regione non può che supportare queste azioni, ed è quanto abbiamo previsto nella legge finanziaria con la modifica del fondo sviluppo, finalizzata proprio per supportare azioni di miglioramento delle strutture ricettive. È importante che l’attività di promozione e valorizzazione del territorio che il Consorzio intende svolgere venga coordinata con gli indirizzi strategici che l’Assessorato al Turismo e Promoturismo FVG intendono perseguire in un’ottica di miglioramento dell’offerta complessiva per attrarre nuovi flussi turistici, anche attraverso una collaborazione con la Regione Veneto”.



“Per questo – conclude Bini - sosterremo l’operato del neo costituito Consorzio Silent Alps per ridare slancio ad un territorio che può offrire delle esperienze assolutamente suggestive sia dal punto di vista naturalistico che enogastronomico”.