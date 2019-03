Operazioni sospette, il riciclaggio dove è meglio arrivare ultimi

C’è un tipo di riciclaggio dove sarebbe molto meglio essere ultimi. Parliamo delle operazioni finanziarie sospette, al fine di reimpiegare i fondi frutto di proventi illeciti o che possano essere collegati a fatti di terrorismo.

Nel 2018 in Friuli-Venezia Giulia, in base ai dati diffusi dalla banca d’Italia, le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (dal riciclaggio malavitoso al finanziamento del terrorismo) sono cresciute più della media nazionale. L’anno scorso, infatti, nella nostra regione sono state fatte 1.935 in aumento del 12 per cento rispetto al 2017, quando erano state registrate 1.724 operazioni. Il balzo in avanti diventa ancora più evidente se si raffronta l’ultimo dato con quello registrato nel 2016, quando le operazioni sospette furono in tutto 1.488. Questi dati collocano la nostra regione a metà classifica, preceduta dalle Marche e seguita dall’Abruzzo, ma balza evidente l’aumento delle operazioni sospette tanto da collocare il nostro territorio tra quelli dove si è registrato l’incremento più marcato.

La maggior parte delle segnalazioni sono state fatte nella provincia di Pordenone (681) dove sono aumentate del 20%, seguita da quella di Udine (644), da Trieste (459) e da Gorizia (151). E dato che la malavita organizzata cerca di colonizzare nuovi territori facendo leva proprio sull’impiego dei propri proventi per incunearsi nel tessuto economico, si può tranquillamente affermare che i dati della Banca d’Italia ci danno un motivo in più per essere preoccupati di cosa sta accadendo in regione.