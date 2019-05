Paolo Gentiloni fa tappa in Fvg

"In Friuli Venezia Giulia chiuderemo la campagna elettorale con Paolo Gentiloni: un segnale importante per la nostra regione. Gentiloni è stato un premier riconosciuto in tutto il mondo che ha guidato con serietà e competenza il nostro Paese in un momento difficile. Per il PD del Friuli Venezia Giulia è indicativo che abbia scelto la nostra regione per lanciare l'ultimo messaggio agli elettori. Questa terra aperta su tre confini che non dividono più, sa cosa significa essere europei, e che il futuro delle nostre Istituzioni, del lavoro, delle imprese, di tutti i cittadini non può che essere l’Europa". Lo annuncia il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli.

"Nelle prossime ore - aggiunge Shaurli - daremo i dettagli della presenza di Gentiloni in regione. Adesso il partito è impegnato a fare un lavoro di informazione battente sul territorio ma già invitiamo tutti agli appuntamenti, nel primo pomeriggio di venerdì a Trieste e in serata a Udine in piazza con i nostri candidati”.