Paritetica: partenza in salita, servono linee guida chiare

Gli esperti chiamati a comporre la Commissione paritetica si sono incontrati con la V Commissione del Consiglio regionale a cui hanno chiesto di ricevere linee chiare e precise per avviare poi il confronto con i vari Ministeri.

“Il dialogo con lo Stato – ha spiegato il presidente Giovanni Bellarosa (nella foto) - è complicato da sempre, non è una questione di oggi. Perché il problema del regionalismo in Italia è in evoluzione, ma non risolto. Una volta che il lavoro di queste Commissioni arriva a essere rappresentato a livello centrale, il problema si complica perché le Regioni non hanno norme giuridiche che garantiscano il buon esito del lavoro fatto: tutto dipende dalla volontà dei ministeri di portare a conclusione l'iter. Dopo una lunga procedura le decisioni devono passare attraverso le Commissioni del Consiglio dei ministri e lì la procedura si ferma”.

Per una dei componenti la Paritetica, Elena D’Orlando espressione dell’ateneo friulano, “il Consiglio regionale deve indicarci le linee guida, poche e chiare, su cui avviare in maniera più efficace il confronto e la contrattazione con Roma”.

“Non una lista della spesa, ma linee guida – ha aggiunto D’Orlando – che devono esprimere la visione dell’autonomia che la politica regionale oggi ha e che riguardano rispettivamente i rapporti con lo Stato, con gli enti locali e con i cittadini”.

In sostanza: con una delega di richieste troppo variegate e fumose a Roma la Paritetica rischia di risultare disarmata. Ora tocca al Consiglio regionale individuare gli obiettivi, che potranno essere elaborati in proposte normative dalla stessa Paritetica già a inizio aprile.

Un altro componente di peso, il giurista Mario Bertolissi, nella rosa dei nomi per la presidenza e già assente alla prima riunione, non ha partecipato ai lavori in quanto impegnato con il governatore del Veneto Luca Zaia nella trattativa per l’autonomia di quella regione.