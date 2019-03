Patto per l'Autonomia, mozione contro i cambi climatici

Una mozione che impegna la Giunta a un cambio di passo per contrastare i cambiamenti climatici: ne è promotore il Gruppo consiliare del Patto per l'Autonomia. "La Regione Friuli Venezia Giulia - si legge nella nota di Bidoli e Moretuzzo - ha avviato un percorso verso una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici che si è tradotto finora in uno studio conoscitivo, condotto da Arpa-Osmer Fvg, delle mutazioni in corso e dei loro impatti più significativi per il territorio, anche per orientare le successive politiche climatiche".

"Il report dello studio, pubblicato e presentato a marzo 2018, non può però essere considerato un atto di politica programmatoria, ma occorre procedere a un percorso in cui si definiscano misure puntuali. Pertanto, con la nostra mozione - fanno sapere i due consiglieri di opposizione - il Consiglio regionale impegnerebbe la Giunta 'a giungere in tempi rapidi a una elaborazione dei dati contenuti nello studio conoscitivo attraverso la redazione di un Piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, strutturato in azioni da attuare sia a livello regionale che a livello locale e in strumenti di monitoraggio e valutazione dei correttivi posti in essere, nonché di azioni di coordinamento con le iniziative locali relativamente ai Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima del Patto dei sindaci'.

"La mozione - concludono Bidoli e Moretuzzo - invita inoltre la Giunta regionale a incontrare, assieme ai consiglieri regionali, una delegazione di giovani studenti attivi in regione per l'iniziativa 'Fridays for future' e a valutare la possibilità di definire una campagna divulgativa a costo zero - attraverso i canali ufficiali a disposizione dell'amministrazione regionale (sito web e profili social) - delle manifestazioni promosse sul territorio regionale per chiedere ai Governi del mondo di dare prova del loro impegno per la giustizia sociale e climatica".