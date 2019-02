Patto Stato-Fvg, oggi la firma a Roma

Sarà firmato oggi, a Roma, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il nuovo patto fra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia sul contributo della Regione al risanamento della finanza pubblica. L'accordo ripercorre esattamente quello esposto da Fedriga in Consiglio regionale e per il quale il Presidente della Giunta ha ottenuto il "disco verde" dall'Asseblea regionale.

"Rispetto ai primi tre anni di giunta Pd-Serracchiani, tra il 2019 e il 2021, pagheremo 834 milioni di euro in meno allo Stato", ha sottolineato Fedriga. "Si tratta - ha aggiunto - di risorse in più che potremo trattenere per i nostri cittadini".

"In particolare - ha spiegato Fedriga - avremo la possibilità di trattenere le imposte degli immobili locali, potremo fare politiche fiscali sul territorio e rinegozieremo le compartecipazioni riportando a 9,1 decimi l'Iva".

Fedriga ha detto di essere soddisfatto dell'accordo "anche se", ha aggiunto, "si tratta di un primo passo importante ma non conclusivo". Il presidente, infine, ha ricordato che per tutta la durata dell'accordo "il governo non potrà piu' adottare misure unilaterali per chiedere altri soldi al Friuli Venezia Giulia".

Critiche all'accordo vengono confermate dall'opposizione, che con il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli dice che "la firma è l'ultima puntata di una fiction e gli 834 milioni sono un effetto speciale".