Patto Stato-Regione è scontro tra Pd e maggioranza

"Oggi in Consiglio Regionale è andato in scena il teatro dell’assurdo. È umano che il presidente della Regione possa ammalarsi, non è accettabile che in sua assenza nessuno della Giunta possa assumersi la responsabilità di riferire all'Aula lo stato delle trattative con lo Stato per il rinnovo del patto finanziario". Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando il rinvio delle comunicazioni sul patto finanziario Stato-Regione del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al Consiglio regionale.

"Ad un giorno dalla scadenza fissata in legge dal governo gialloverde - indica Shaurli - non vi è traccia di una bozza di documento o di una ipotesi di accordo. l'assessore che ha le deleghe al Bilancio non è in grado di riferire all’intero Consiglio Regionale sullo stato di avanzamento delle trattative con lo Stato. Al momento dobbiamo versare 2,4 miliardi allo Stato mentre - precisa il segretario dem - le altre Regioni Speciali hanno già chiuso accordi vantaggiosi per le loro casse e per il loro territorio".

"Un attacco irragionevole e ingiustificato, che spiazza e lascia sconcertati rispetto a un percorso pienamente condiviso anche dal capogruppo del Pd nella riunione odierna, teso a non eludere il confronto nella massima assise regionale su un tema così importante come quello dei rapporti finanziari con lo Stato, quanto piuttosto ad affrontarlo nella maniera più adeguata e direttamente con il Governatore di questa Regione". A dirlo è il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin che replica così alle critiche del consigliere Cristiano Shaurli legate al fatto che nessun assessore regionale abbia oggi sostituito il governatore per informare l'Aula sulle trattative con il Governo.

"Abbiamo deciso con l'accordo di tutti di convocare il Consiglio su questo tema il 12 febbraio, dopo aver valutato questa una data utile anche per avviare azioni di contrasto agli accordi raggiunti, nel caso andasse in questa direzione la volontà della maggioranza dei consiglieri".

"Abbiamo lavorato in modo costruttivo e nel rispetto delle parti - conclude Zanin - un percorso che non giustifica alcun tipo di attacco strumentale, che faccia perno unicamente sull'indisposizione del governatore Fedriga".

"L'atteggiamento del Partito democratico in merito alle trattative Stato/Regione è scorretto e irrispettoso degli accordi raggiunti in sede di Conferenza di capigruppo. Di intesa con la Giunta, rappresentata dall'assessore Roberti, si è condivisa la convocazione straordinaria del Consiglio regionale il 12 febbraio alla presenza del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, oggi assente per motivi di salute". A comunicarlo, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, intervenendo nella polemica sollevata da alcuni consiglieri del Pd che hanno lamentato che nessun assessore abbia inteso parlare in luogo del presidente Fedriga.

"Appare evidente - precisa - che questo tipo di comunicazione in Aula è di competenza del presidente della Regione e non può essere delegata ad alcuno. E' vergognoso strumentalizzare un percorso assolutamente corretto e rispettoso delle prerogative del Consiglio al solo scopo di attaccare politicamente la maggioranza e la Giunta, a discapito dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. Evidentemente la volontà del Partito Democratico è solo quella di fare polemica e non di perseguire gli interessi della Regione. L'opposizione - conclude Bordin - sta strumentalizzando un rinvio di due settimane, mentre la vera questione è dove era la precedente amministrazione, quando Veneto e Lombardia trattavano per ottenere maggiore autonomia mentre il Friuli Venezia Giulia rimaneva fermo al palo".