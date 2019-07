Pd, Shaurli alla Costituente delle Idee

"Rivendichiamo con decisione di essere il partito che ha voluto la riforma del titolo V, che ha voluto l’art.116 della Costituzione che permette oggi il confronto sull’autonomia differenziata. Noi siamo una forza politica che crede nel regionalismo, ci abbiamo lavorato seriamente considerandolo un percorso virtuoso e solidale, che non ha nulla a che fare col personalismo mediatico e che non deve in alcun modo mettere in discussione l'unità del Paese". Lo ha detto oggi a Roma il segretario del Pd Fvg Cristiano Shaurli, alla riunione dei segretari regionali e delle grandi città convocata dal segretario nazionale Nicola Zingaretti.

"Il Pd non deve cedere alle strumentalizzazioni della Lega ma - ha spiegato - rilanciare un percorso serio e responsabile per le Autonomie, che non sono uno strumento di battaglia politica o una minaccia contro qualcuno ma un'opportunità per la crescita di tutto il Paese".

Per Shaurli la riunione "è fondamentale per i temi che fanno l'agenda politica in questi giorni, ma anche per il futuro. La Costituente delle Idee apre il partito ai contributi di tutti, per unire alle proposte già presenti, a esempio la riduzione del costo del lavoro, la costruzione del programma su cui - ha concluso - fondare una vera alternativa di governo".