Pd Fvg in piazza per un'altra Europa

“A un mese dalla straordinaria giornata delle primarie, il Pd torna nelle piazze e nelle strade e nelle piazze del Friuli Venezia Giulia, come nel resto del Paese. Torniamo a mobilitarci tra la gente per ascoltare e parlare, perché siamo preoccupati per il futuro dei nostri concittadini. Vediamo il crollo dell'economia e il rischio disoccupazione, ma vediamo anche Lega e 5Stelle che chiudono gli occhi davanti ai danni fatti da loro stessi. E vediamo che in Friuli Venezia Giulia Fedriga non governa e preferisce ripetere a pappagallo quello che dice Salvini, cercando di scaricare le colpe dei propri fallimenti sui migranti e sull'Europa cattiva”. Così il vicesegretario regionale del Pd Fvg Paolo Coppola annuncia l'adesione del partito all'appello del segretario nazionale Nicola Zingaretti, che ha chiamato i militanti a una mobilitazione straordinaria nel corso di questo fine settimana.

L'indicazione dei banchetti, presso cui sarà anche possibile tesserarsi a Pd, si trova sulla pagina Facebook del @Pdfvg.