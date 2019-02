Pd: in Fvg depositate le liste dei candidati all'assemblea nazionale

Sono state depositate oggi presso la Commissione Regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia le nove liste collegate a sostegno dei candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico - Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti - che si sfideranno il prossimo 3 marzo alle primarie.

Sono 60 gli iscritti al PD che ambiscono a far parte del parlamentino nazionale del partito, con rigorosa alternanza di genere e in rappresentanza di tutti i territori. Saranno proprio i delegati ad eleggere il segretario nazionale nel caso in cui nessun candidato raggiungesse il 50% dei voti dei gazebo.



"La Commissione Regionale ha verificato la regolarità della documentazione presentata - spiega la presidente della Commissione Mariagrazia Santoro - e la presenza delle sottoscrizioni a sostegno di ciascuna lista. Ora tocca ai candidati, che nella prossime settimane animeranno la campagna elettorale sul territorio, mentre i circoli del PD stanno organizzando le sedi e gli altri luoghi in cui i cittadini potranno votare domenica 3 marzo dalle 8 alle 20.

Stiamo lavorando - aggiunge - per replicare il numero dei seggi delle scorse primarie così da consentire la più ampia partecipazione. La qualità dei candidati in campo dimostra che tutto il PD si sta impegnando in questo congresso e in queste primarie al fine di dare forza alla voce alternativa dei democratici in un momento di forte opposizione al governo nazionale e regionale. Ricordo che possono votare tutti i cittadini e non solo gli iscritti al PD, purché si riconoscano nel manifesto dei valori del nostro partito."

Santoro conclude con "l'appello a tutti gli iscritti e simpatizzanti di mostrare con la loro partecipazione e con il loro voto che nel Paese c'è la possibilità di dare forza a un'alternativa".



Lista: "Piazza grande con Nicola Zingaretti"

TRIESTE/GORIZIA

1 Francesco russo

2 Caterina Conti

3 Marco Zanolla (segretario pd gradisca)

4 Serena Francovig

5 David Peterin (consigliere comunale Gorizia

6 Laura Litteri (assessore Muggia)



UDINE

1 Enzo Martines

2 Barbara Vatta

3 Arnaldo Scarabelli

4 Martina Digallo

5 Dijust Alessandro

6 Silvana Cremaschi

7 Aldo Daici

8 Genni Di Comun



PORDENONE

1 Nicola Conficoni

2 Renata Bagatin

3 David Quarin

4 Patrizia Del Col

5 Stefano Pellarin

6 Alice Dalpiaz



Lista: "Per Martina fianco a fianco"

TRIESTE/GORIZIA

1. Salina Melania

2. Di Lauro Marcello;

3. Fasiolo Laura

4. Carlotta Paolo

5. Serracchiani Debora

6. Rosato Ettore



PORDENONE

1Poggioli Annamaria

2 Bolzonello Sergio

3 Favret Gloria

4 Giacomel Daniele

5 Piccinin Tatiana

6 Tome' Alberto



UDINE

1 Spitaleri Salvatore

2. Graffi Elisa

3 Coppola Paolo

4 Mian Palmina

5 Gentile Antonio

6 Meloni Eleonora

7 Donato Marco

8 Mattiussi Giulia



Lista: "Sempre avanti Giachetti Ascani"

TRIESTE/GORIZIA

Grim Antonella

Masotti Gianluca

Musul Luciana

Guaina Marcello

Brescello Mara

Tič Dejan



UDINE

Chiarotto Riccardo

Donat Ornella

Lupi Tommaso

Zuliani Oliva

Amato Gianluigi

Lepore Marina

Cernoia Stefano

Celledoni Mariapaola



PORDENONE

Da Giau Chiara

Palmeri Leonardo

Tassan Magina Angela

Cescutti Giancarlo

Bertoia Tiziana

Barchitta Carlo