Per Manzan e Tondo un risultato eccezionale

"Un risultato eccezionale per me e per Autonomia Responsabile. Ringrazio tutte le persone che mi hanno voluto concedere la loro fiducia". Le parole sono quelle di Giulia Manzan, coordinatrice regionale di Ar e candidata con Fratelli d’Italia grazie a un accordo elettorale stretto a Roma tra Giorgia Meloni e Raffaele Fitto. Manzan ha ottenuto 2.054 preferenze, dando un contributo determinante affinché, in Fvg, Fratelli d’Italia sopravanzasse Forza Italia. "Un risultato sopra le aspettative – ammette Manzan – che mi ripaga del lavoro svolto in questa campagna elettorale. Ora ci concentreremo sul Friuli Venezia Giulia, per portare avanti i temi tanto cari ad Ar, con l’obiettivo di rilanciare questa regione in un contesto sempre più internazionale, con un occhio di riguardo per i giovani, l’ambiente e la montagna".

Positivo anche il commento di Renzo Tondo, presidente di Ar e parlamentare di Con Noi con l’Italia (movimento fondato da Fitto). "Gli oltre 2 mila voti conquistati da Giulia Manzan sono un risultato straordinario. Abbiamo dato un contributo serio e importante all’affermazione in Regione di FdI. Giulia ha fatto una campagna elettorale faticosa, e tutti abbiamo combattuto a mani nude. In questo frangente, il risultato è ancora più gratificante e rappresenta uno step importante per Ar che riprende con rinnovato vigore il suo cammino. Un grazie di cuore a quanti di sono impegnati per consentire la brillante performance della nostra coordinatrice regionale. Ora – chiude – auspichiamo possa aprirsi una fase nuova per il centrodestra".