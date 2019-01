Piccoli Comuni, 11 milioni di euro per la messa in sicurezza

“In arrivo dal Governo per il Friuli Venezia Giulia 11.290.000 euro, destinati alla messa in sicurezza dei Comuni fino a 20 mila abitanti”. Così in una nota congiunta, i portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Sabrina De Carlo e Luca Sut, al Senato Stefano Patuanelli, al Parlamento europeo Marco Zullo, assieme ai regionali Mauro Capozzella, Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo e Andrea Ussai.

Sono di soddisfazione le parole espresse stamani dai grillini, a pochi giorni dall’adozione del decreto del Viminale che stabilisce l’attribuzione di “importantissimi contributi statali per il nostro territorio. Serviranno a svolgere interventi rivolti a scuole, strade, edifici pubblici e altre strutture facenti capo ai patrimoni comunali della nostra regione”.

Già previsto dal comma 107 e seguenti della Legge di Bilancio 2019, lo stanziamento verrà erogato agli enti beneficiari dal Ministero dell’Interno, in proporzioni diverse in funzione del numero di abitanti e, nel caso del Fvg, i contributi saranno erogati attraverso le Autonomie speciali: “A ciascun Comune sotto i 2.000 abitanti andranno 40mila euro che diventano 50mila per quelli tra i 2.000 e i 5.000, a salire fino ai 70mila euro previsti per le amministrazioni con popolazione fino alle 10.000 unità e ai 100mila per quelle che arrivano a contare 20.000 abitanti", evidenziano i portavoce pentastellati.

“Conti alla mano - proseguono gli eletti – stiamo parlando di 280mila euro che arriveranno per i Comuni della provincia di Trieste, 1.080.000 per quelli di Gorizia, 2.900.000 per quelli afferenti all’area del pordenonese e 7.030.000 euro per le amministrazioni ricadenti nel territorio di Udine. Siamo di fronte a un intervento massiccio quanto atteso che sblocca finanziamenti di pubblica utilità, in netta controtendenza all’austerity a cui i precedenti Esecutivi ci avevano abituati. La metà delle risorse economiche giungeranno dopo l’inizio dei cantieri e la restante parte sarà erogata a seguito della trasmissione del certificato di collaudo da parte del direttore dei lavori".

"Dal canto loro - chiosano gli eletti M5S - i Comuni dovranno impegnarsi a iniziare gli interventi entro il 15 maggio prossimo. Parliamo di opere che, attraverso la manutenzione dei beni comuni, miglioreranno la fruibilità di molte strutture a disposizione delle nostre comunità più piccole e, per troppo tempo, dimenticate. Per questo – si avviano a concludere - rivolgiamo un particolare ringraziamento al ministro Riccardo Fraccaro per l’impegno profuso nella realizzazione di questo grande progetto di investimento pubblico che, siamo certi, non tarderà a mostrare i suoi risultati in termini di crescita della qualità della vita in quei centri abitati che, come acqua nel deserto, aspettano un’iniezione di liquidità”.