Polizia, Sap contro i nuovi distintivi

La Polizia di Stato ha introdotto i nuovi distintivi. Un'operazione non apprezzata dal Sap, il Sindacato Autonomo di Polizia. “Una spesa di ben 5 milioni di euro, voluti in primis dal Capo della Polizia e bocciati dalla stragrande maggioranza degli operatori. Siamo da sempre contrari a questo tipo di spesa, valutandola inutile e sicuramente non prioritaria in un momento storico dove le risorse economiche sono sicuramente insufficienti per il fabbisogno delle forze dell’ordine”, denuncia il sindacato.

“Non ci sono i capi di vestiario per tutti e nemmeno in numero adeguato; abbiamo organizzato più volte, l’acquisto a prezzo agevolato di polo e altri capi d’abbigliamento per poter permettere ai poliziotti di svolgere il proprio servizio con una divisa uniforme e dignitosa. Basti pensare che i 13 Neo Agenti assegnati in Provincia di Udine (otto in Questura e cinque al Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio) sono sprovvisti di qualsiasi capo della divisa operativa”, continuano dal Sap. “Inoltre ai Poliziotti in servizio alle Specialità della Polizia Ferroviaria, della Polizia di Frontiera e della Polizia Postale non sono ancora stati forniti i capi estivi della divisa operativa. Anche in Questura, nei Commissariati e alla Polizia Stradale, dove la divisa operativa dovrebbe essere già in uso a pieno regime, ci sono colleghi che o non ce l’hanno o non hanno tutti i capi previsti”.

“Le somme destinate ai nuovi distintivi avrebbero potuto essere destinate a ben altre problematiche che affliggono l’apparato della sicurezza come ad esempio proprio la carenza di vestiario. Distinti di qualifica che tra l’altro, ci giungono segnalazioni da varie parti d’Italia, si sono già scollati per via del caldo”, conclude il Sap.