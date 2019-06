Pompieri, 80 mila euro per Grado e Lignano

“Il Consiglio regionale ha approvato ieri il DDL 54 contenente lo stanziamento di complessivi 80 mila euro ripartiti in parti uguali ai comuni di Lignano Sabbiadoro e Grado, per la stipula di apposite convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questo aumenterà i livelli di sicurezza, finanziando la presenza in orario straordinario dei pompieri durante la stagione estiva. Presenza che auspichiamo possa concretizzarsi già nei primi giorni di luglio”. Lo rende noto Damjan Nacini, segretario Conapo per il Fvg, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco ringraziando “il governatore Fedriga, la giunta e la maggioranza” per l’attenzione alla sicurezza ed esprimendo l’auspicio che “il Fvg possa in futuro vedere un potenziamento numerico dei Vigili del Fuoco tale da non costringere i nostri uomini a orari straordinari per garantire la sicurezza ai cittadini”.