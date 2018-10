Pordenone: Alessandro Da Re guida Progetto Fvg

Sarà Alessandro Da Re a guidare il nuovo Coordinamento Provinciale di Pordenone del movimento, che nel frattempo dai primi di settembre - forte degli ottimi risultati già ottenuti da Progetto Fvg alle elezioni regionali della scorsa primavera (terza forza politica del centrodestra con oltre il 6,2%) - ha assunto le forme di partito politico regionale vero e proprio. L’avvocato pordenonese - 48 anni, già attivissimo Coordinatore cittadino, esperto di diritto commerciale e che anche in tale veste ha scritto lo Statuto di “Progetto Fvg per una Regione Speciale” e ne è stato uno dei fondatori - è il Coordinatore Provinciale del movimento dell’Assessore alle Attività Produttive e del Turismo Sergio Bini e oggi guidato dal senatore Ferruccio Saro. Vice Coordinatore sarà Valter Buttignol, anch’egli avvocato e Consigliere comunale a Pravisdomini.

Faranno parte del Coordinamento Provinciale - composto da 18 persone - Emanuele Zanon (Sindaco di Cavasso Nuovo) e Marco Pottino, che entrambi rappresentano Pordenone nel Coordinamento Regionale, Marco Avon, Mauro Baletti (Assessore all’Edilizia e Urbanistica a Cordenons), Erminio Barna (Consigliere comunale a Pinzano del Tagliamento), Diego Comuzzi, Andrea Gava (Sindaco di Caneva), Sergio Gerin, Francesco Lanzerotti, Michele Mazza, Loris Moro, Fernando Padelletti, Paolo Santin, Luigi Rosa Teio, Christian Vaccher (ex Sindaco di fiume Veneto ed oggi Consigliere Regionale di Progetto FVG) e Stefania Zeni.

Progetto Fvg per una Regione Speciale continua dunque il proprio percorso di strutturazione che troverà la massima sintesi con il congresso regionale che si celebrerà alla fine dell’anno, per prepararsi alle prossime scadenze elettorali che vedranno il rinnovo di 118 Comuni in regione. La mission principale è il coinvolgimento delle innumerevoli realtà civiche del Fvg, nell’ottica di costruzione di un’area moderata capace di governare, proporre soluzioni, per un rilancio regionale e una svolta sui temi cruciali.

“Obiettivo del movimento - spiega Alessandro Da Re - è quello di essere inclusivo, ma allo stesso tempo capace di guardare al rinnovamento della classe politica regionale che passa attraverso la valorizzazione di nuove figure del “fare”, amministratori, rappresentanti delle associazioni, imprenditori e professionisti, che siano capaci di raccogliere le esigenze del dei cittadini e del territorio - specie di un’area, come quella pordenonese, che ha sofferto di più la sciagurata abolizione delle province e che nel contempo raccoglie al suo interno tante eccellenze - e di tradurle in progetti concreti. Il tutto puntando a raccogliere - con un vero contenitore democratico - l’enorme area moderata, liberale, laica e riformista che oggi manca di adeguata rappresentanza. Progetto Fvg vuole inoltre favorire l’aggregazione con le tante realtà civiche già presenti anche nella Destra Tagliamento al fine di poter diventare progressivamente un contenitore di riferimento a livello regionale delle stesse".

"Il Coordinamento Provinciale che ho l’onore di guidare e di traghettare ai nostri primi veri congressi rappresenta plasticamente questo giusto mix, anche nella rappresentanza dei vari territori provinciali, ed in questa fase è fluidamente aperto, vista la forte crescita del movimento. Oltre a proseguire con il tesseramento ed il coinvolgimento di tanti cittadini che vogliono interessarsi della cosa pubblica, siamo quindi già al lavoro per costituire Coordinamenti Comunali in molti dei comuni della Destra Tagliamento. Parallelamente, sono già in corso contatti ed aggregazioni con le liste civiche di molti ed anche importanti Comuni, di cui vi daremo conto credo già a fine novembre con una presentazione pubblica. Ovviamente, particolare attenzione verrà riservata ai 15 Comuni del pordenonese che andranno alle elezioni nel 2019, in cui miriamo a presentare simbolo e liste in ognuno di esse”, conclude Da Re.