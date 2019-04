Prima le persone: Shaurli aderisce alla manifestazione

“Il Partito democratico del Friuli Venezia Giulia aderisce alla manifestazione 'People. Prima le persone' e sarà presente domani a Trieste. Vogliamo dare un chiaro e pacifico segnale in favore del buon senso, dei diritti e della civile convivenza, proprio mentre assistiamo all'incattivirsi del Governo nelle parole d'ordine e nei metodi. La politica della Lega e dei 5Stelle oggi è sul pendio di una pericolosa deriva autoritaria e culturale: sempre 'contro' alla ricerca di un nemico, meglio se è debole e non italiano. Ogni metodo è buono per distrarre gli italiani dal pericolo vero, cioè il disastro economico del Paese e il lavoro che non c'è”. Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli annuncia la partecipazione del partito alla grande iniziativa pubblica promossa dalla Rete per i Diritti, l'Accoglienza e la Solidarietà internazionale (DASI) e dal Centro E. Balducci di Zugliano, che si svolgerà il 13 aprile a Trieste, con inizio alle 15.30 in Largo Barriera Vecchia.