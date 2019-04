Primo maggio, una data fondamentale per il Paese

"Il Primo Maggio è la Festa del lavoro e dei lavoratori. È una data fondamentale per il Paese, che ci ricorda come il tema sia cruciale e di massima attualità". Lo afferma Isabella De Monte, eurodeputata Pd e ricandidata al Parlamento europeo nella Circoscrizione Nordest nella vigilia del Primo maggio.

Secondo De Monte "la disoccupazione, in particolare giovanile, e i troppi infortuni, spesso mortali, ci ricordano come il lavoro sia argomento di strettissima attualità, anche nel Nordest, anche in Friuli Venezia Giulia, da affrontare con maggiore serietà a coraggio. Da chi Governa vogliamo risposte concrete su come far ripartire l’economia, favorire gli investimenti e lo sviluppo, che sono l’unico modo per aumentare le possibilità di impiego per le persone".

"Il Primo maggio ci ricorda quanto cruciale sia, non certo solo per l’economia, ma in primis per la dignità della persona, poter lavorare, alle giuste condizioni e con la giusta retribuzione. Il lavoro è dignità, è libertà: celebrare il Primo Maggio significa non dimenticarlo mai e rilanciare l’urgenza di fronteggiare i problemi in modo più efficace".