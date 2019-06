Quote latte: avevano ragione gli allevatori

Se non è proprio una pietra tombale sulla lunghissima vicenda delle quote latte, poco ci manca. Perché le conclusioni tratte dal Gip del Tribunale di Roma, Paola Di Nicola, sono chiare, inequivocabili e durissime. L’ordinanza è stata deposita questa mattina e punta il dito su una serie di incapacità e superficialità da parte degli organi di controllo degli assessorati all’agricoltura delle Regioni che avrebbero portato a una sovrastima della produzione di latte in Italia, motivo per le multe comminate dall’Unione Europea e pagate da migliaia di allevatori.

Uno dei promotori della battaglia contro le quote latte, Renato Zampa, stima in circa 500 gli allevatori friulani coinvolti in questa vicenda, compresi coloro che hanno pagato quello che oggi si dice non dovuto e quelli che invece hanno rifiutato entrando in un lungo percorso nelle aule giudiziarie.

L’inchiesta era partita in seguito alle risultanze della commissione ministeriale voluta nel 2009 dall’allora ministro Luca Zaia. Il sospetto era che l’Italia avesse comunicato all’Unione Europea una produzione di latte molto superiore a quella reale e questo, a cascata, potesse aver comportato multe inesistenti allo Stato e quindi agli allevatori.

Ma ecco le conclusioni del giudice con cui archivia il procedimento penale nel confronto di ignoti per i reati di abuso d’ufficio, falso, omissione in atti d’ufficio, associazione a delinquere e truffa.

“Alla luce di quanto accertato, non può che concordarsi con quanto sostenuto unanimemente dai difensori degli opponenti ovverosia che il numero di 5.753.822.000 di bovini improduttivi e senza alcun "evento di parto”, pari al 61% degli animali da latte italiano, inseriti nelle Banche Dati Nazionali in uso ad Agea e alla Izs, costituisca la prova della totale inattendibilità e falsità dei dati del sistema.

D'altra parte è una questione di mera logica, come sopra scritto, concludere che falsificare il dato dei capi da latte incida in modo determinante sui quantitativo di latte prodotto nel nostro Paese. Vengono quantificati i contributi economici dell'Ue illecitamente erogati a società, enti, allevamenti, produttori inesistenti o artificiosamente costituiti, per quasi 6 milioni di capi improduttivi inseriti nel patrimonio bovino produttivo nazionale.

Si tratta di ingentissime somme di denaro erogate per perpetuare negli anni un sistema criminoso che operava sotto gli occhi di tutti e che non e stato in alcun modo ostacolato o quantomeno controllato dalle autorità preposte.

Ad avviso dei difensori si tratta di 200 euro per vacca ogni anno, pari al valore di ciascuna quota latte, quindi, 200 euro per 5.763.822 = euro 1.152.764.400 per ciascun anno.

Non e un errore, e un dato di realtà rispetto al quale non si rintraccia, però, una centrale criminale con individuate responsabilità personali, ma diversi ambiti, tecnico-amministrativi, che hanno creato negli anni fortissimi e occulti centri di potere tutti convergenti nel violare regole e controlli, con i sistemi pili disparati, per fare arricchire alcuni produttori e allevatori a discapito degli altri, tanto da viziare gravemente il mercato.

A ciò si aggiunge l'altro inquietante dato concernente i controlli, meramente formali, svolti dagli assessorati all'agricoltura di tutte 16 Regioni italiane, i cui esiti, nonostante il numero di anomalie segnalate, si sono conclusi con irrisorie correzioni e sanzioni che hanno mantenuto ferma la falsità su cui ha proliferato per anni l'intero sistema.

Per quello che risulta dagli atti non vi e dubbio che vi sia stata, per decenni, una totale incapacità e superficialità, e verosimili connivenze, da parte degli organi di controllo degli assessorati all'agricoltura delle Regioni nell'ottemperare ai propri obblighi di accertamento sui dati forniti dagli allevatori e dai primi acquirenti.

Se dette attività di vigilanza e controllo fossero state effettivamente svolte, come competeva istituzionalmente agli enti locali regionali, tutte le questioni di carattere economico e amministrativo sopra esaminate, non si sarebbero poste perchè sarebbe state impedito di violare, per decenni, le regole che le istituzioni dell'UE e poi quelle interne avevano posto a tutela del corretto conteggio delle quote latte e del produttori onesti.

Quello che certamente emerge e la cedevolezza della compagine amministrativa e politica dei soggetti pubblici coinvolti nella drammatica vicenda oggetto del procedimento che non sono stati in grado, pur avendo tutti gli strumenti a loro disposizione per farlo, di garantire il rispetto delle regole.

Si ritiene che la sede giudiziaria penale, peraltro a distanza di anni dai fatti, non possa fornire alcuna effettiva ed efficace risposta ai legittimi interrogativi, trasformatisi in una drammatica e cruda realtà, dei produttori e degli allevatori onesti che hanno denunciato il gigantesco ed endemico meccanismo di falsificazione dei dati posti a base delle quote latte.

La responsabilità penale e personale e nonostante le approfondite indagini svolte, sino ad oggi e emerso soltanto un quadro desolante di diffusa incapacità, neghittosità, perseguimento di interessi di singoli centri di potere e assenza di trasparenza rispetto agli obblighi gravanti sulla Pubblica Amministrazione.

Si sono intrecciate negli anni malcostume, inerzia, negligenza, approssimazione, connivenze, collateralismo, assenza del senso delle istituzioni e di rispetto delle regole minime di trasparenza e buona andamento della Pubblica amministrazione da parte degli organi preposti ai controlli che per legge avrebbero dovuto provvedervi, tale da rendere difficile, se non impossibile, I'individuazione di responsabilità singole per fatti determinati, come la sede penale impone.

Il livello di vertice, a sua volta, a parte avere insediato Commissioni di inchiesta parlamentari che hanno disvelato il meccanismo di plateale falsificazione dei dati, non e riuscito a produrre nessun atto concreto, se non quello della passiva e inerte accettazione del malcostume diffuso, mai fermato, mai sanzionato.

Non c'è chi non veda come detto fenomeno di assenza di controlli politico amministrativi, dilagato per anni, abbia prodotto drammatiche e insanabili conseguenze in termini non soltanto di distorsione del tessuto economico e della concorrenza tra imprese di allevatori e produttori di latte che hanno operato non in condizione di parità, ma anche di disaffezione rispetto alla cosa pubblica e al doveroso rispetto delle regole.

Infine, con riguardo alia legittimità o meno del cosiddetto "Gruppo ristretto", cioè di un nucleo di funzionari delle Regioni, di Agea, del Ministero dell'Agricoltura, ecc. che per anni avrebbe gestito tutto il complesso della verifica della coerenza produttiva senza alcuna trasparenza, non si può che rilevare che ciò in se, per le ragioni sopra scritte, non costituisce reato specie in considerazione del fatto che dell'esistenza di detto "gruppo" tutte le istituzioni, a partire dallo stesso Ministero dell'Agricoltura, erano a conoscenza, come emerge atti acquisiti carabinieri, tanto da avere operato".