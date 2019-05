Reddito di cittadinanza, il Fvg riattivi la Mia

"La Giunta non si attardi negli annunci e ripristini tempestivamente la Mia visto che sulla sua utilità ormai non ci sono dubbi". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni commentando le dichiarazioni dell'assessore alla Salute, Riccardo Riccardi in merito alla misura attiva di sostegno al reddito (Mia) introdotta dal precedente governo regionale di centrosinistra.

"Che il reddito di cittadinanza fosse parziale e avrebbe ridotto la platea di aiuto lo avevamo già denunciato gli scorsi mesi. Così come sapevamo, grazie alla valutazione sull’attuazione presentata in comitato della legislazione e controllo, che la misura di inclusione attiva (Mia) ha funzionato e la sua interruzione avrebbe creato problemi. Ci sono tutti gli elementi per comprendere che ricercare altre soluzioni, per piantare una propria bandierina, porterebbe solo a dilatare i tempi, mentre migliaia di famiglie sono in difficoltà". Infine, conclude Conficoni, "la Giunta ha fatto male a credere nel reddito di cittadinanza, sbandierato dal governo gialloverde come una soluzione ma rivelatosi un flop. Sui bisogni delle persone non si deve cedere alla facile propaganda".

"L'idea di valutare una riattivazione della Mia in Friuli Venezia Giulia, che si sta facendo strada nella maggioranza regionale, va percorsa con la massima velocità e accuratezza, in modo da arrivare pronti e da non lasciare senza mezzi le persone bisognose che non saranno coperte a sufficienza dal reddito di cittadinanza". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, dopo che dalla Giunta regionale di centrodestra è stata manifestata un'apertura verso l'opportunità di rivedere alcune caratteristiche della misura attiva di sostegno al reddito (Mia), introdotta nella precedente legislatura, tenendo conto del reale impatto determinato dal reddito di cittadinanza.

"Negli scorsi anni - ricorda Serracchiani - nei confronti della Mia abbiamo sentito dal centrodestra attacchi ingenerosi e chiaramente strumentali, fin dalla discussione in Consiglio, e poi parlando di 'assistenzialismo', di 'aspettative non soddisfatte', di servizi sociali 'mandati al collasso' e via accusando. Spero sia acqua passata, e che la maggioranza sia stata resa prudente dal bagno di realtà fatto al Governo della regione e nel confronto con un Esecutivo nazionale bicefalo che si muove a tentoni".Per Serracchiani "è auspicabile che stavolta non si debba tornare a presentare mozioni per convincere la Giunta ad agire, ma che le preoccupazioni manifestate dai cittadini e dai corpi intermedi siano sufficienti. La Mia è servita e può aiutare ancora tanta gente, il reddito di cittadinanza presenta ancora criticità pesanti. Stavolta - conclude - lo dico io: facciamo da soli e faremo meglio".