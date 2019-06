Regeni, Amnesty scrive a Fedriga: ci ripensi

Quella del governatore del Friuli Venezia Giulia di rimuovere in modo permanente lo striscione Verità per Giulio Regeni è per Amnesty International Italia “una decisione sbagliata presa nel momento sbagliato“.

In una nota, l'associazione spiega: "Proprio mentre alti esponenti egiziani rilanciano la falsa tesi dell’omicidio di criminalità comune che potrebbe riguardare chiunque ovunque nel mondo e dall’interno del Paese arrivano preoccupanti notizie sulla repressione in atto ai danni di avvocati e difensori dei diritti umani che collaborano alla ricerca della verità, il governatore Fedriga – ridicolizzando tra l’altro le campagne fatte con striscioni e braccialetti – dà una mano a coloro che ritengono che la ricerca della verità sia un fatto temporaneo, legato a contingenze politiche e che dopo un po’ vada abbandonata. Tutto questo a Trieste, uno dei luoghi in cui lo striscione per Giulio Regeni aveva maggiore significato".

"Rivolgiamo un appello affinché la Regione torni sulla sua decisione e le altre regioni e gli oltre 250 comuni che hanno aderito alla campagna Verità per Giulio Regeni continuino a esporre lo striscione", conclude Amnesty.

Anche la segreteria della Cgil Fvg interviene sulla polemica, che ormai ha assunto una dimensione nazionale: "La richiesta di dare un nome ai colpevoli della morte di Giulio Regeni è e deve rimanere una priorità per tutta la comunità regionale, senza se e senza ma. Niente, né strumentalizzazioni vere o presunte né tantomeno il fatto che dall’assassinio di Giulio siano passati tre anni, può giustificare il fatto che la massima istituzione locale del Friuli Venezia Giulia decida di rimuovere uno striscione che deve continuare a tener vive l’attenzione e la memoria su un omicidio tuttora coperto da un’inaccettabile barriera di omertà e depistaggi. Chiediamo pertanto al governatore di tornare sulla sua decisione per ribadire una richiesta di verità e giustizia che resta forte tanto oggi quanto il primo giorno in cui quello striscione venne affisso sulla sede della Regione".