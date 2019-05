Regioni strategiche per un’Europa unita

Quali scenari si aprono per la nostra regione alla luce delle prossime elezioni europee, a seconda di chi vincerà come cambierà per la nostra regione? Lo abbiamo chiesto a Elena D’Orlando, direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine e docente di diritto regionale italiano ed europeo.



“E’ importante che l’Unione europea sia tornata ad essere un tema politico. Di fronte a uno scenario globale dove il ruolo degli stati nazionali è sempre più inadatto a fornire risposte efficaci ai cittadini, allora è evidente che l’Unione deve diventare il nostro orizzonte istituzionale. Qualunque sia il risultato spero che chi siederà nel Parlamento europeo abbia questo tipo di sensibilità, e così le regioni avranno un ruolo fondamentale. Da tempo l’Ue sta spingendo sul tema della cooperazione territoriale. Il Fvg è addirittura dentro due strategie macro regionali e se l’Unione intende diventare in futuro la forma istituzionale dell’Europa, il collante arriverà proprio dai territori”.



Sul fatto che sembrano contrapporsi due blocchi distinti, sovranisti contro filoeuropeisti, D’Orlando è ottimista: “Lo slogan ‘Unità nella diversità’, che sta alla base dell’Ue, riesce a tenere assieme gli uni e gli altri; bisogna vedere però com’è declinato. I sovranisti pongono l’accento su problemi come le migrazioni, che non possono essere risolti dal singolo Stato. E anche chi si finge filo europeista deve venire a patti con se stesso e con la storia. L’Ue deve essere sentita dai cittadini. Vanno bene gli apparati burocratici, ma con un parlamento europeo dotato di poteri normativi effettivi e un sistema di pesi e contrappesi all’interno dell’architettura istituzionale europea”.