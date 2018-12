Restituita ai sindaci la possibilità di scelta

"L'approvazione di questa norma pone fine a una serie di obblighi ingiusti imposti ai Comuni del Friuli Venezia Giulia e restituisce ai sindaci la possibilità di decidere quali sono i modelli organizzativi migliori per i propri territori". Lo ha dichiarato oggi a Trieste, in Consiglio regionale, l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, dopo l'approvazione della legge 32/2018 che, modificando la 26/2014, ridefinisce l'assetto degli enti locali, in particolare per quanto concerne le Unioni territoriali intercomunali (Uti) e l'adesione ad esse delle amministrazioni municipali.

"Da oggi - ha evidenziato Roberti - i primi cittadini possono scegliere in via esclusiva se aderire o meno alle Uti e anche di uscirne se reputano che ciò sia nell'interesse dei cittadini. In tale modo, i sindaci dovranno rispondere delle proprie scelte solamente ai propri elettori e non a chi si trova in quel momento alla guida della Regione".

L'assessore ha quindi spiegato che "si tratta di un cambio epocale, perché nel dialogo tra Regione e Comuni si passa da un improprio rapporto di forza a uno paritario, come deve essere, per evitare conflittualità che poi si ripercuotono negativamente sui cittadini. La Giunta e la Maggioranza credono fermamente nell'importanza delle autonomie locali, dei territori e dei Comuni che, attraverso questo atto, viene sancita per legge".

Roberti ha inoltre rimarcato che le modifiche apportate alla normativa precedente consentono di ampliare le possibilità offerte ai Comuni e anche il margine operativo delle Uti.

"In passato - ha affermato l'assessore - erano stati imposti obblighi precisi in merito alle funzioni che avrebbero dovuto essere obbligatoriamente svolte dalle Unioni e quali risultavano invece facoltative, creando un irrigidimento che rallentava l'operatività degli enti locali".

"Ora - ha spiegato - viene data la possibilità ai sindaci di decidere autonomamente quali funzioni svolgere attraverso le Uti e, di conseguenza, apriamo alla possibilità per questi enti di erogare servizi aggiuntivi non previsti dalla norma precedente. In tale modo - ha concluso Roberti - si realizza un modello organizzativo migliore che garantisce ricadute positive per gli utenti e risparmi per le autonomie locali".

Shaurli, Fedriga gioca sulla pelle dei sindaci

“Con il ritiro degli emendamenti per il terzo mandato ai sindaci sotto i tremila abitanti si consuma l'ennesimo svilimento del Consiglio regionale. I consiglieri di Forza Italia e Progetto FVG piegano il capo al cenno di Fedriga e con la coda fra le gambe nemmeno pongono la questione in Aula”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l'esito della discussione sul ddl 32 sul riordino del sistema Regione – Autonomie locali, e in particolare il ritiro degli emendamenti che avrebbero consentito alla nostra Regione di conformarsi alla Legge Del Rio.

“Per l'ennesima volta si rinviano i problemi anziché risolverli e in questo caso – sottolinea Shaurli - si gioca sulla pelle dei nostri sindaci che a pochi mesi dal voto non possono ancora sapere cosa vuol fare il centrodestra, se saranno rieleggibili o no. Di questo si dica grazie a Fedriga, che ha messo nell'angolo, senza molto fatica a dire il vero, Forza Italia e Progetto FVG e che ha deciso che solo e forse il prossimo anno si parlerà di questo argomento”.

Per il segretario dem, “Fedriga e la Lega con l'ennesimo complice silenzio del restante centrodestra non si fanno scrupolo di gettare nell'incertezza i sindaci in vista delle prossime elezioni del 2019. Dal momento che si vota ad aprile, l'urgenza di discutere c'era tutta, ma ai veri padroni del potere è sembrato più urgente proporre un nuovo CdA per l’Ausir, ritirato solo grazie alla nostra contrarietà, per continuare la spartizione delle poltrone”.

Moretuzzo e Bidoli: 'Enti locali a rischio caos'

"La legge oggi in Aula finisce di smantellare le Uti senza offrire ancora una visione organica sul futuro ordinamento degli Enti locali nella nostra regione. In questo contesto, ritenendo che la valorizzazione delle varie diversità territoriali sia un aspetto imprescindibile per la buona riuscita di una riforma che va a intervenire sulla governance, abbiamo chiesto un impegno al fine di salvaguardare la totale libertà dei territori e delle loro comunità, considerando tale percorso di revisione come momento di riorganizzazione complessiva della Regione". Così i consiglieri regionali del Patto per l’Autonomia Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli, che oggi, nell’ambito della discussione sulla riforma degli Enti locali, hanno presentato un ordine del giorno nel quale "si sollecita un impegno affinché tale riforma nasca da un percorso conoscitivo realmente partecipato dai territori e dallo stesso Consiglio regionale, scongiurando il rischio di una “riforma calata dall’alto” e tutelando invece la libertà di scelta dei singoli territori e delle loro comunità".

I consiglieri del Patto per l’Autonomia hanno anche chiesto che "al territorio del Friuli Orientale, oggetto del desiderio di numerosi avvoltoi, venga riconosciuta una propria collocazione istituzionale autonoma, in grado di dar atto del potenziale ruolo di guida in iniziative di dimensione sovrastatale, evitando qualsiasi tentazione di allargamento al livello istituzionale delle riorganizzazioni territoriali anche recenti, derivanti da ragioni di funzionalità tematiche, come nei casi di Gorizia-Trieste e Udine-Pordenone (in materia sanitaria, giudiziaria, portuale, di Camere di Commercio e di associazioni sociali e di categoria)".

Moretuzzo e Bidoli hanno espresso voto contrario al disegno di legge di riforma degli Enti locali. "Troppi i punti che non ci convincono nel percorso intrapreso dalla Giunta – affermano – a partire dai 23 milioni di euro alle “nuove” Province, tolti ai Comuni, e al fatto che molti Enti locali sono rimasti a bocca asciutta e non hanno ricevuto nemmeno un euro di contributo, mentre altri sono evidentemente nelle grazie dell’assessore agli Enti locali e hanno beneficiato di risorse ingenti. Sulle istruttorie di questi procedimenti abbiamo chiesto un accesso agli atti e ci faremo sentire. Ci sembra che anche la Giunta regionale non abbia le idee molto chiare, avendo approvato sia il nostro ordine del giorno, che chiede il riconoscimento di una collocazione istituzionale autonoma per il Friuli Orientale, sia l’ordine del giorno del consigliere del Pd Francesco Russo che sostiene esattamente il contrario, proponendo l’area metropolitana della Venezia Giulia comprendente Gorizia e Trieste… Speriamo che l’anno nuovo porti consiglio".