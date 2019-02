Restitution Day, dal M5S 2 milioni di euro per i danni da maltempo

“Un taglio di 2 milioni di euro dai nostri stipendi, spontaneamente messi a disposizione alla Protezione civile per riparare ponti, strade, mettere in sicurezza centri urbani e zone colpite da alluvioni e maltempo”, è quanto dichiarano con soddisfazione i portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle eletti in Fvg, Sabrina De Carlo e Luca Sut, a seguito del Restitution Day di questa mattina.

“Tra le tre regioni particolarmente colpite dagli eventi alluvionali dell’autunno scorso, come purtroppo sappiamo c’è il nostro Friuli Venezia Giulia, a cui andrà una ripartizione di quanto devoluto dalle nostre indennità che sarà utilizzato nella riparazione del ponte sul torrente Aupa, in provincia di Udine".

“Si tratta di 2 milioni di euro destinati alla Protezione civile - proseguono i portavoce a Montecitorio - risorse già incorporate nel bilancio della Protezione civile e che saranno destinate alla realizzazione di interventi anche in Liguria e Sicilia. Ciascuna regione – chiosano – riceverà un aiuto economico di 665 mila euro, un primo importante passo che dimostra nei fatti il nostro sostegno alle zone d’Italia in difficoltà a seguito dell’emergenza maltempo”.

“Nessun obbligo ci impone il taglio degli stipendi, ma il nostro gesto racchiude un significato simbolico e culturale che accorcia le distanze tra politica e cittadini. Per ben due volte siamo orgogliosi e soddisfatti, confermandoci una forza di maggioranza e di Governo che continua a mantenere le promesse, restando fedele alle sue origini e lavorando sempre al fianco degli interessi della collettività”, concludono De Carlo e Sut.