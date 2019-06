Riccardi? Ascolta i medici solo quando conviene

“Trovo davvero incredibili, quasi buffe se non fosse che si parla della salute e della sicurezza delle persone, le dichiarazioni rilasciate oggi dal vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi”. Il riferimento del Sindaco di Palmanova Francesco Martines è alle dichiarazioni rilasciate oggi dall’assessore alla salute durante un convegno di cardiologia a San Daniele del Friuli.

Queste le parole in oggetto: “Davanti alle scelte complesse che abbiamo davanti l'opinione del professionista ha un peso importante per contribuire a spiegare le scelte che vengono adottate a garanzia di un sistema che deve essere in grado di rispondere alle esigenze di salute del cittadino".

“Riccardi riesce a dire esattamente il contrario di ciò che poi ha dimostrato di fare nel caso del Punto Nascita di Palmanova, dove ha contrapposto una scelta politica insensata (sua e del Presidente Fedriga) alle richieste arrivate più volte dai medici stessi. Trovo molto comodo e poco rispettoso per il loro lavoro, ascoltare il parere dei medici solo quando conviene per i propri interessi” aggiunge il Sindaco.

È infatti del 16 giugno 2019, la lettera firmata dai Dirigenti Medici dell’Ospedale Unico di Latisana-Palmanova, SOC di Ostetricia-Ginecologia, SOC di Pediatria, SOC di Anestesia e Rianimazione di Palmanova nella quale viene chiesto, tra le altre cose, il mantenimento del Punto Nascita di Palmanova, con l’attuale assetto clinico-organizzativo e la sospensione del turno di guardia notturna (ore 20-08) per il medico ginecologo, ostetrica, medico pediatra presso la Sede Ospedaliera di Latisana.

È del 5 giugno 2019 la missiva di Daniele Trentin, vicecommissario Straordinario di Area Sanitaria, nella quale di “propone la soppressione della guardia medica attiva notturna e pomeridiana, nonché la soppressione della guardia medica attiva diurna nei giorni di sabato domenica e festivi infrasettimanali presso la sede di Latisana”.

È del 7 giugno 2019 la lettera dalla Dirigenza Medica, SOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale unico di Latisana-Palmanova, nella quale viene espressa la richiesta di “sopprimere la guardia medica notturna di ostetricia e ginecologia presso la sede di Latisana […] con l’obiettivo di ottimizzare gli specialisti al fine di implementare qualità e sicurezza presso la sede di Palmanova”.