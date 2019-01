Ripartono i lavori del Consiglio regionale, e in particolare quelli delle sue Commissioni. Prime a dare corso al 2019 saranno le Commissioni VI e IV, presiedute rispettivamente da Giuseppe Sibau (ProgettoFVG/Ar) e Piero Camber (FI). Ecco che la VI Commissione si ritroverà mercoledì 16 gennaio, alle 14.30, con all'ordine del giorno l'illustrazione del disegno di legge n. 37 "Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)"; l'illustrazione della proposta di legge n. 30 "Norme in materia di Irap per le imprese giovanili (Agevolagiovani)" di iniziativa dei consiglieri di FI, prima firmataria Mara Piccin; l'esame della pdl n.22 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia"

del Gruppo della Lega, primo firmatario Mauro Bordin.

Previsto, in VI Commissione, anche l'esame dell'emendamento sull'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss), stralciato dall'Aula dopo che era stato presentato dai consiglieri Moretti (Pd), Cosolini (Pd) e Honsell (OpenFVG) in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 24 "Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione", a novembre 2018.

Il giorno dopo, giovedì 17, alle 10.00 e per l'intera giornata, a ritrovarsi sarà, come accennato, la IV Commissione. In questo caso, i consiglieri saranno impegnati con l'illustrazione, le audizioni e l'esame dello stralcio n. 5-03 "Modifiche alla legge regionale 5/2016 concernente l'organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani": si tratta dell'emendamento presentato dai consiglieri forzisti Nicoli, Piccin e Camber al disegno di legge n. 5 da cui è stato, appunto, stralciato nella seduta d'Aula n. 14 di luglio scorso.

Le audizioni sullo stralcio sono state organizzate con il presidente del Consiglio delle autonomie locali, il presidente di Anci Fvg, il presidente e il direttore generale dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (Ausir) FVG, il sindaco del Comune di Portogruaro e il sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento.

In settimana, e precisamente martedì 15, alle 12.30, si terrà anche una riunione del presidente Piero Mauro Zanin con i capigruppo del Consiglio per stabilire il calendario dei lavori per la sessione d'Aula di gennaio-febbraio 2019. Le date già in programma sono quelle del 29, 30 e 31 gennaio, 1 febbraio (seduta di diritto prevista dallo Statuto, al pari del primo giorno non festivo di ottobre).