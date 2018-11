Rizzetto presenta una risoluzione sull'amianto

Una risoluzione, da trasformare in emendamento alla legge di stabilità con cui si impegna il Governo ad assumere le iniziative volte a tutelare i lavoratori "che rischiano maggiormente danni da esposizione da amianto" e adottare misure di protezione innovative che grazie ala tecniche più recenti "possano prevenire il contatto con le polveri cancerogene". Ma anche per adottare iniziative normative che arrivino alla costituzione di un testo unico che disciplini la materia 'amianto' in merito alla sicurezza sul lavoro e sulle misure previdenziali e per avviare normative di tutela di tutti i lavoratori esposti amianto "perchè siano riaperti i termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge 257 del 1992 (e cancellati dal 15 giugno 2005) estesi anche al personale civile e militare delle forze armate". La risoluzione, presentata alla IX Commissione della Camera e che sarà presentata in Parlamento, vede come primo firmatario il deputato Walter Rizzetto, già M5S, dal 2016 Fratelli d'Italia, che qualche giorno fa, a Monfalcone, città simbolo della lotta all'amianto e città che vive la tragedia delle morti di amianto, ha voluto presentare la risoluzione per dare un segnale forte, sottolineando come "sia necessario che la politica di occupi di problemi che devono essere affrontati".

"Purtroppo molti credono che l'amianto non ci sia più, che sia stato sconfitto e invece non è così e di amianto si muore e si continuerà a morire: il picco delle morti, secondo quanto riferisce l'Osservatorio nazionale dell'amianto, è previsto tra il 2025 e 2030. Dati che sono sconvolgenti - ha detto Rizzetto - anche perchè coinvolgono la popolazione in modo trasversale, colpendo non solo i lavoratori, ma anche i familiari. Con questo atto parlamentare di dare degli inidirizzi perchè si faccia qualcosa di concreto, prevedendo in legge di stabilità dei capitoli di spesa precisi e puntuali anche per la bonifica e la mappatura puntuale". Nello specifico Rizzetto ha parlato di tutela di tutti i lavoratori, offrendo la possibilità di essere facilitati nella ricostruzione del loro percorso lavorativo tramite le sedi regionali Inail. "Attualmente su 600mila domande inviate all'Inail solo 200mila hanno avuto risposta e questo non è possibile. Tanti lavoratori hanno difficoltà a ricostruire la loro storia perchè le aziende, dove hanno lavorato, hanno chiuso: Inail deve facilitare la ricostruzione di questi percorsi lavorativi" ha precisato. Ha quindi ricordato alcuni dati che danno l'idea di quanto il problema "amianto" chieda un interesse urgente della politica. L'Osservatorio nazionale Amianto ha confermato che l'amianto è ancora presente in 2.400 edifici scolastici, con rischio di contatto esteso a 350mila studenti e 50.000 lavoratori della scuola e che i dati dell'incidenza amianto attestano 1900 morti per mesotelioma, 600 per asbestosi, 3600 per tumori polmonari.

"In Italia ci sono ancora oltre 40milioni di tonnellate di amianto (33milioni di amianto compatto e 8 di amianto friabile), di cui 1 milione di tonnellate in Friuli Venezia Giulia, pari a 2.300.000 metri quadrati di amianto/cemento. "Se il Fvg ha una popolazione di 1 milione 222mila abitanti, il dato dell'amianto ci dice che la popolazione regionale è esposta 5 volte di più di altre regioni e in particolare sono esposti i residenti della provincia di Gorizia e di Monfalcone". In merito alla mappatura dell'amianto è stato l'assessore regionale all'ambiente, Fabio Scoccimarro, presente all'incontro assieme a Francesca Tubetti, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, a spiegare che "la Regione, in collaborazione con Arpa e Azienda sanitaria è stata già attivata la mappatura e il catasto dell'amianto presente. E' un progetto pilota, che sarà completato con lo stanziamento di 2 milioni di euro per la bonifica di siti privati e di siti industriali". La Regione inoltre fornirà alle aziende, che gestiscono la raccolta rifiuti, dei minikit da dare ai privati con cui potranno essere smaltiti, in sicurezza e con il rispetto dell'ambiente, le eventuali piccole quantità di amianto che potrebbero trovare nelle proprie proprietà. "Siano onorati che l'onorevole Rizzetto abbia voluto venire a Monfalcone per illustrare la risoluzione: è un messaggio importante anche dal punto di vista umano" ha detto ricordando che l'amministrazione comunale in questi due anni ha già fatto molte cose per questo territorio che piange a causa dell'amianto: a cominciare "dal tentativo di annullare lo sciagurato accordo" stretto dalla precedente amministrazione con Fincantieri, ma anche con il continuo pressing sulla regione, l'ospitalità del Tour Città dell'amianto, la proposta di legge per l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'amianto, le mostre, la richiesta di riconoscere i benefici di legge anche agli esposti indiretti e il progetto del "tunnel amianto" che troverà spazio nel museo della cantieristica e che dovrebbe essere completato per dicembre. A margine dell'incontro Luigino Francovig ex delegato Fiom e attivo nell'Associazione Esposti Amianto ha voluto ricordare al deputato Rizzetto tre emergenze legate al problema amianto: la presenza di fibre d'amianto nell'acqua potabile a causa della tubature cemento-amianto, la necessità di studiare le conseguenze dell'uso di materiali sostitutivi dell'amianto come la lana di roccia "perchè non si debba affrontare un'altra tragedia" e l'opportunità che lo Stato si impegni "perchè i lavoratori possano svolgere il loro compito nelle migliori condizioni possibile".