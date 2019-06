Rotta balcanica, Matteo Salvini atteso a Trieste

Il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini la prossima settimana potrebbe essere in regione per discutere dei controlli ai confini e per un accordo sul porto di Trieste. La data sarebbe quella di venerdì 5 luglio.

Per la prossima settimana era stato annunciato un incontro al Viminale, tra Salvini, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e i quattro prefetti della regione, per affrontare il tema. Oggi indiscrezioni darebbero il vicepremier presente a Trieste il 5 luglio.

Intanto non si placano le polemiche sull’ipotesi, lanciata dal leader della Lega e alla quale ha dato corpo il governatore Fedriga, d'innalzare barriere anti migranti al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia.

Lunedì partirà il servizio di pattugliamento misto per il controllo del territorio al confine tra Italia e Slovenia per arginare il flusso di arrivi illegali in Fvg dal confine orientale attraverso la rotta balcanica. A bordo della stessa auto, dal primo luglio, agenti della Polizia italiana e i colleghi sloveni effettueranno controlli in territorio italiano e, viceversa, poliziotti italiani saliranno a bordo con i colleghi sloveni per perlustrare il territorio sloveno. Nel servizio di pattugliamento non saranno presenti militari.