Rottamazione, in Fvg fondi estesi fino alle auto Euro4

Le agevolazioni per acquistare veicoli eco-friendly in Friuli Venezia Giulia, già previste dalla legge di stabilità 2017, abbracceranno anche la classe Euro 4. Lo stabilisce l'emendamento alla legge 26, recante "Misure urgenti per il recupero della competitività regionale", presentato stamane dall'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Soccimarro, e approvato dalla Giunta.

"Il testo licenziato dall'Esecutivo - spiega l'assessore - estende la possibilità di concedere contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, a fronte della rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio, omologati fino alla classe Euro 4".

"Coerentemente con le linee contributive introdotte attraverso la legge di bilancio 2019, anche in Friuli Venezia Giulia viene ampliato, con lo stanziamento di 1,4 milioni di euro, il bacino dei beneficiari di agevolazioni per la rottamazione di autovetture: una decisione fortemente voluta dall'Amministrazione regionale - conclude Scoccimarro - nella prospettiva di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita dei cittadini."