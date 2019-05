Sabato la firma definitiva per candidare Gorizia e Nova Gorica

Il 25 maggio Klemen Miklavič, sindaco di Nova Gorica, e Rodolfo Ziberna, omologo goriziano, firmeranno ufficialmente l’accordo per al candidatura delle due città a Capitale Europea della Cultura 2025, una firma che arriverà alle 21.15 in un luogo simbolo per entrambe le realtà, ovvero la Piazza Transalpina. Piazza che sarà, proprio nell’ambito del progetto, anche oggetto di un’importante riqualificazione attraverso un concorso di idee internazionale sotto l’egida dell’Uia, l’Unione Internazionale degli Architetti.

"Con il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna siamo unanimi nel voler accompagnare la conurbazione delle due città con la creatività dei nostri cittadini verso un nuovo periodo di sviluppo” ha ricordato Miklavič. “La candidatura di Nova Gorica a Capitale Europea della Cultura 2025 rappresenta la visione complessiva di questo grande passo in avanti, in quanto risponde alle questioni principali della nostra società e offre un fondamento per i nuovi progetti congiunti in tutti gli ambiti del nostro operato”.

Dello stesso parere anche Ziberna: “Il nostro è un territorio che ha vissuto da protagonista, nel bene e nel male, i grandi eventi della storia europea e che oggi si propone come laboratorio di pace, integrazione e sviluppo, a sostegno di un’Europa meno burocratica, molto più attenta ai bisogni dei cittadini e fautrice di una svolta culturale ed economica in grado di ispirare una nuova fiducia nella gente”, ha ricordato il primo cittadino Goriziano.

Un percorso lungo, quello della candidatura delle due città, che vedrà appena a novembre 2019 l’annuncio ufficiale mentre tra gennaio e febbraio un’apposita commissione deciderà la prima selezione, cui seguirà una seconda a metà 2020. Infine entro il termine del 2020 sarà ufficialmente reso noto il nome della capitale europea 2025.