Salta l'accordo sulla tangenziale sud, il sindaco di Pozzuolo si dimette

Il sindaco di Pozzuolo del Friuli, Nicola Turello, ha rassegnato le sue dimissioni, dopo l'ultimo consiglio comunale, che si è svolto nella serata di ieri.

Nell'assemblea civica era previsto un voto sull'accordo di programma relativo alla tangenziale sud che coinvolge anche i comuni di Basiliano, Lestizza e Campoformido. A sfavore hanno votato 8 degli 11 consiglieri di maggioranza e Turello si è sentito di fatto sfiduciato.

Le dimissioni sono state ufficializzate oggi. Per quanto attiene alle prossime consultazioni elettorali per il Comune, Turello fa notare comunque che non si sarebbe ricandidato, dato che questo è il suo secondo mandato. L'accordo di programma, riferisce Turello, avrebbe portato ricadute importanti in termini di compensazione per il territorio di Pozzuolo.