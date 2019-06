Salvini su Regeni: non spetta a me ritirare l’ambasciatore

“Non spetta a me ritirare gli ambasciatori”. E’ questo il commento del ministro degli interni Matteo Salvini, a una domanda sulla richiesta dei genitori di Giulio Regeni che, rivolgendosi alle commissioni Esteri della Camera e del Bundestag tedesco, riunite a Berlino, avevano lanciato l’appello a richiamare i rappresentanti in Egitto, per mandare un segnale forte della volontà di continuare a chiedere la verità per la morte del ricercatore friulano.

"Ho piena fiducia nella capacità persuasiva del premier Conte e del ministro degli Esteri Moavero”, ha poi concluso Salvini.