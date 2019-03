Sconto della Regione alle nuove imprese

La Regione cerca di dare una mano alle nuove imprese e a quelle che decidono di traferirsi sul suo territorio. Lo fa mediante l’azzeramento dell’Irap per i primi tre anni e l’aliquota all'1% per il quarto e quinto anno. Lo stabilisce il regolamento attuativo delle novità introdotte con la finanziaria regionale per il 2019, adottato oggi dalla Giunta regionale. L'obiettivo è di dare ulteriore impulso allo sviluppo economico e accrescere la competitività del Friuli Venezia Giulia, favorendo la costituzione di nuove realtà nel territorio regionale e creando il terreno fertile per attrarre imprese da fuori regione. Il documento, proposto dall'assessore alle Finanze e patrimonio, Barbara Zilli, d'intesa con l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, recepisce la norma decisa in legge di stabilità per il 2019, definendo appunto nuovi criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota Irap per i nuovi insediamenti di imprese ed esercenti arti e professioni.



Più nel dettaglio il regolamento stabilisce che per i soggetti che si costituiscono o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale dal primo gennaio 2019 l'aliquota Irap è azzerata per i primi tre periodi d'imposta ed è ridotta del 2,9 % per il quarto e quinto anno. Le medesime aliquote differenziate si applicano rispettivamente fino al raggiungimento del triennio e del quinquennio di attività anche per i soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dall' 1/1/2015, e che hanno beneficiato della riduzione dell'1% fino al 2018. Si prevede che tali agevolazioni si applichino già in sede di determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2019.