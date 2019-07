Scontro social, Fedriga paragonato a un SS

Botta e risposta social a toni decisamente forti, dopo la partecipazione del governatore Massimiliano Fedriga, ieri sera, a In Onda, su La7. L’intervento del presidente del Fvg, che ha espresso le sue posizioni sui flussi migratori, non sono piaciute ad alcune persone. Tra loro anche un professore dell’Ateneo di Trieste che, senza troppi giri di parole, ha paragonato Fedriga a un ‘SS’. "C'è un limite al dibattito politico, io accetto tutte le critiche legittime da chiunque arrivino, ma paragonarmi ai nazisti va fuori dalle regole democratiche e sorprende che a farlo sia chi dovrebbe formare i nostri ragazzi", ha commentato il governatore.

“Voglio esprimere la massima solidarietà a Massimiliano Fedriga per l’insulto ricevuto niente meno che da un professore ordinario dell’Università di Trieste che, dando al Presidente dell’SS, ha dimostrato che il nazismo, oltre a non averlo vissuto, non lo ha nemmeno studiato”, ha detto il Sindaco di Udine Pietro Fontanini. “Sarebbe ora che i paladini della democrazia iniziassero a dare l’esempio rispettando l’avversario, invece di lanciarsi in insulti volgari e improbabili paragoni che offendono la loro stessa intelligenza”, conclude il Sindaco.

Il professore, alla fine, si è scusato: “Fedriga ha replicato a un mio tweet molto duro ieri sera. Mi rammarico di aver usato espressioni forti. Mio errore, dovuto a indignazione e mi scuso. Ma la mia opinione di cittadino è un conto, altro la mia professione, sono piani totalmente diversi, scorretto confondere”.