Scuola: il Governo 'studia' la regionalizzazione

La regionalizzazione della scuola Fvg? E’ allo studio del Governo. Come conferma Salvatore Giuliano, sottosegretario del Ministero all’Istruzione, oggi ospite a Udine per l’inaugurazione del Digital Storytelling Lab al liceo Stellini e all'Università. “Ci sono diverse proposte avanzate dalle regioni”, spiega Giuliano. “Si tratta di operazioni delicate, da affrontare tra Governo nazionale e locale, tenendo conto delle risorse, dei servizi e dei diritti dei lavoratori”.

Si è molto discusso di dirigenza di prima o seconda fascia? “Diciamo che questo aspetto non ha grandi ricadute sui servizi agli studenti”, continua Giuliano. “La nostra intenzione, comunque, è quella di provvedere a una riorganizzazione complessiva della macchina organizzativa”.

Il nuovo dirigente dell’Ufficio scolastico Fvg è già stato designato? “Non firmo io il decreto, quindi per correttezza istituzionale non posso fare nomi. Ma posso annunciare che avverrà a breve”.

Negli ultimi anni si registra una carenza ormai cronica del personale amministrativo nell’Ufficio scolastico… Nonostante tutto, in Fvg, si è riusciti a far fronte all’emergenza. Ma non si potrà andare avanti a lungo così…. “Il Friuli Venezia Giulia è una Regione virtuosa e non lo dico solo io. L’amministrazione già lo scorso mese ha espletato le prime prove selettive per l’assunzione di nuovo personale. Speriamo di chiudere quanto prima il concorso. Non ricordo nel dettaglio i numeri previsti per le scuole del Fvg, ma cercheremo di dare una risposta all’emergenza. E’ evidente che si tratta di un primo passo, ma che va nella giusta direzione”, conclude Giuliano.