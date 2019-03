Scure della Giunta sulla Sanità pordenonese

"La penalizzazione del sistema sanitario pordenonese è ormai certa. Il nuovo riparto dei fondi assegnati alle diverse aziende sanitarie del Fvg, reso noto oggi dall'assessore Riccardi, conferma e rafforza quanto più volte, non solo noi, abbiamo denunciato, chiedendo con spirito collaborativo un ripensamento della distribuzione. Oggi la risposta implicita della Giunta Fedriga arriva come una doccia fredda per il pordenonese". A dirlo è il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni commentando l'approvazione da parte della Giunta regionale del riparto dei finanziamenti per le singole aziende sanitarie.

"Nonostante lo stanziamento aggiuntivo di 1,2 milioni di euro, infatti, la sperequazione pro capite si acuisce. In particolare, considerando la popolazione pesata, i fondi concessi quest’anno all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n°5 del Friuli Occidentale sono pari a 1.466,97 euro per ogni abitante della provincia di Pordenone contro i 1.653,57 euro della media regionale, con una differenza negativa di 186,6 euro, in crescita rispetto ai 185,33 euro dello scorso anno".

Secondo Conficoni, "l’accresciuto divario con Trieste, salito da 280,64 a 283,96 euro pro capite, testimonia in modo impietoso la fine della perequazione avviata dalla giunta di centrosinistra, che aveva ridotto il divario attraverso l’introduzione dei costi standard. Purtroppo le rassicurazioni sulle sorti della sanità pordenonese fornite dal centrodestra nelle scorse settimane si sono rivelate fuori luogo e chi si è comportato in modo virtuoso ancora una volta è stato penalizzato".