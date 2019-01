Sea-Watch, l'appello dei medici: aprite i porti del Fvg

"Dichiarate aperti i porti del Friuli Venezia Giulia e le nostre strutture per accogliere le poche decine di migrati della Sea-Watch, e prioritariamente i bambini e i minori". E' l'appello che il pediatra neonatologo dell'ospedale Burlo Garofolo di Trieste, Pierpaolo Brovedani, ha lanciato sabato scorso al sindaco della città, Roberto Dipiazza, e al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

Il suo intento era quello di "spezzare il silenzio" dopo aver assistito "attonito a quello che si svolge al largo di Siracusa" intorno alla Sea-Watch, ma l'effetto è stato deflagrante.

In poche ore l'appello ha raccolto decine di firme di altri medici e operatori sanitari: 110 gli specializzandi, più di dieci i primari e i dirigenti, fra i quali Barbara Cappelletto, responsabile di Neurochirurgia a Udine. Hanno firmato anche alcuni medici dell'ospedale Sant'Anna di Torino. Ormai le sottoscrizioni sono vicino a quota 200.

L'appello non è piaciuto per nulla al presidente della Regione, Fedriga, che si è detto "molto deluso. Non arrabbiato, non infastidito - ha scritto Fedriga su Facebook - ma deluso. Leggere dei medici che mi scrivono e che utilizzano la loro professione, svolta nella pubblica amministrazione, per compiere un’azione di carattere palesemente politico, mi delude profondamente".

Secondo Fedriga, "ogni cittadino, nella propria libertà di coscienza, prende legittimamente le posizioni politiche che più lo convincono. Ma farlo utilizzando la propria professione medica - conclude - lo ritengo profondamente scorretto".

"Ma proprio per nulla", è la replica di Brovedani. "L'ospedale non è una caserma in cui si usa obbedir tacendo. E, poi, io non ho mai coinvolto il Burlo. Ho scritto e agito come pediatra, usando dati e strumenti personali".

A gettare benzina sul fuoco è il segretario del Pd, Cristiano Shaurli. "Fedriga la smetta di intimidire chi esprime in piena libertà la propria opinione - è il suo invito al presidente della Regione - I medici hanno lo stesso diritto di parola di qualunque altra categoria, e nessuno in questo Paese può permettersi di metterlo in dubbio".

Fedriga - è la conclusione di Shaurli - deve capire che, nonostante il suo Governo tutto muscoli e divise, non siamo ancora nell'Ungheria di Orban, e lui, da presidente della Regione e uomo delle Istituzioni, le libertà deve tutelarle non comprimerle".

"La reazione del Presidente Fedriga è sconfortante", commenta Furio Honsell, consigliere regionale di Open - Sinistra Fvg. "Continuare a lasciare a meno di due miglia dalla costa italiana decine di persone in stato di profondo disagio e sofferenza, come deterrente contro altri arrivi è barbaro e disumano. Si può solo sperare che prima o poi questa corsa verso il basso, verso una continua discriminazione normativa, politica e culturale trovi un freno e che il buio venga rischiarato da una luce".

Piena solidarietà ai medici firmatari dell’appello arriva anche dal segretario generale della Cgil Friuli Venezia Giulia Villiam Pezzetta, che parla di “totale identità di vedute” con i sottoscrittori. “Paventare possibili censure da parte delle Aziende sanitarie – dichiara il segretario – suona come un’inaccettabile pretesa di imporre il silenzio a persone che esprimono, con il proprio libero pensiero, convinzioni strettamente connesse con la propria deontologia professionale e con l’essenza più profonda del proprio lavoro. La Cgil – conclude il segretario – è a fianco dei medici che hanno firmato e aderito all’appello, pronta a sostenerli, moralmente e materialmente, in ogni sede”.

A portare una nota di concretezza nella vicenda è la presidente della Fondazione Luchetta. "Siamo pronti ad accogliere, a Trieste, i bambini che stanno vivendo questo dramma dell'immigrazione".