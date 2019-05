Serracchiani digiuna per Radio Radicale

"Per un giorno il corpo diventa testimonianza e appello di libertà: aderisco allo sciopero della fame per chiedere che Radio Radicale continui il suo servizio pubblico. Il digiuno di dialogo a staffetta promosso dal Pd è la forma della lotta politica che contrappone la non-violenza alla forza di chi ha il potere". Lo dichiara la deputata del Pd Debora Serrracchiani annunciando l'inizio del suo turno di sciopero della fame inteso a chiedere al Governo che l'emittente radiofonica fondata da Marco Pannella prosegua le trasmissioni.

Per Serracchiani "non è campagna elettorale, non è una battaglia che comincia o finisce 'da lunedì' come dice Di Maio, dev'essere un impegno di sempre per tutti, e lo portiamo avanti mettendo fisicamente noi stessi dentro la causa dell'informazione e della conoscenza. Se il Governo accetta questo dialogo - conclude - non viene sconfitto ma vince con noi".