Serracchiani incontra Confapi Fvg

Per il Presidente delle Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia, Massimo Paniccia, occorre un confronto costante tra politica e imprese che concorra a definire linee economiche di più profondo respiro e a vincere la disaffezione del mondo imprenditoriale nei confronti della politica. E’ questo il tratto di fondo emerso in un incontro dell’On. Debora Serracchiani, capogruppo PD nella Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, con i vertici dell’Associazione.



Paniccia ha introdotto la parlamentare con una valutazione positiva sulle azioni concordate all’epoca in cui l’onorevole era Presidente della Regione, per il risanamento della Banca Mediocredito Fvg, grazie all’intesa con ICCREA. Già nel 2018 la banca è ritornata in utile e ne esce anche rafforzata operativamente a tutto vantaggio dell’economia locale.



Per parte sua l’on. Serracchiani si è soffermata sui contenuti della legge di bilancio per il 2019 in discussione in Parlamento. In proposito ha indicato che “ad oggi non esiste ancora una manovra vera, perché certamente il testo cambierà nel corso delle prossime settimane” e dunque “è possibile che si vada incontro al rischio dell'esercizio provvisorio, e questo sarebbe un vero problema per il Paese”. A giudizio della parlamentare “resta un unico dato certo, un aumento della tassazione per imprese e famiglie pari a sei miliardi”.



Sempre in tema di finanziaria Paniccia ha rilevato che in Italia un problema di welfare oggettivamente c’è e va affrontato. Ma in un Paese con tante disuguaglianze la soluzione va ricercata in primis nella produzione di ricchezza che solo investimenti pubblici e privati possono dare. Indicazioni in tal senso non ve ne sono, mentre servirebbero indirizzi e scelte di bilancio a ciò coerenti.



L'incontro è quindi proseguito con le domande dei componenti del Consiglio di Confapi FVG, ove fra l’altro sono stati formulati dubbi sugli effetti del tetto dei 65mila euro introdotto dalla flat tax, un limite che, secondo la parlamentare, “rischia di incentivare l'apertura di partite Iva e di favorire il sommerso”. Parlando del cosiddetto decreto Dignità, Serracchiani ha sollevato la problematica connessa al sistema delle causali che “genera contenziosi, crea lavoro agli avvocati e aumenta il precariato”.



Da parte degli imprenditori sono stati proposti quesiti che hanno riguardato le strategie per affrontare le specificità territoriali. Infatti, un ragionamento di sviluppo a livello nazionale deve sapere anche tener conto delle diversità e propensioni geografiche. Altri interventi hanno rilevato l'importanza della logistica per il Friuli Venezia Giulia e la necessità di accompagnare le imprese sul fronte dell'innovazione digitale con riferimenti specifici a Industria 4.0. Serracchiani ha concluso mettendosi “a disposizione delle categorie per collegare Parlamento e territorio”.